इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?

आयरलैंड दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहां हर गाय के लिए कानूनी रूप से पासपोर्ट जारी किया जाता है. इसे कैटल पासपोर्ट कहा जाता है. यह नियम 1 जुलाई 1996 से लागू है और तब से अब तक आयरलैंड में पैदा होने वाली हर गाय इस प्रणाली के तहत दर्ज की जाती है.