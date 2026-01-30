एक्सप्लोरर
इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?
दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां गाय का पासपोर्ट सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि सुरक्षा की गारंटी है. यही वजह है कि यह सिस्टम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानें कि वह कौन सा देश है.
क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश में इंसानों की तरह गायों के भी पासपोर्ट होते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. यूरोप के एक देश में हर गाय का जन्म होते ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसे कानूनी पहचान दी जाती है. यह व्यवस्था केवल कागजी नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा से लेकर बीमारी रोकने तक में अहम भूमिका निभाती है. आइए जानें कि यह व्यवस्था आखिर क्यों बनाई गई और किस देश में ऐसा होता है.
1/7
2/7
Published at : 30 Jan 2026 09:11 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?
जनरल नॉलेज
6 Photos
पैसा जमा करने वालों को ब्याज नहीं देती यह बैंक, एक लाख रुपये रखने पर देना पड़ता है इतना ब्याज
जनरल नॉलेज
6 Photos
आधी रात से केवल 85 सेकंड दूर, जानें क्यों नजदीक पहुंच गई प्रलय की घड़ी डूम्सडे क्लॉक?
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्यों क्रैश होते ही आग के गोले में बदल जाता है विमान, जानिए इसमें डलने वाला फ्यूल कितना खतरनाक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के तूफान के बीच गर्दा उड़ा पाएगी 'मर्दानी 3'? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस देश में पैदा होते ही गाय बन जाती हैं ‘सरकारी नागरिक’, जानिए कैसे और क्यों बनता है मवेशियों का पासपोर्ट?
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion