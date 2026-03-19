कितनी है अमेरिका के B-1B लांसर की कीमत, जिसने ईरान में मचा दी तबाही?

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B1B Lancer Cost: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत मध्य पूर्व के ऊपर उड़ते हुए B-1B लांसर बॉम्बर के विजुअल्स जारी किए हैं. ईरान में चल रहे हमलों से जुड़े हुए इन मिशनों ने एक बार फिर से अमेरिका के सबसे शक्तिशाली विमान में से एक पर दुनिया का ध्यान खींचा है. युद्ध के मैदान पर इसके असर के साथ-साथ इस विमान की कीमत पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है. आइए जानते हैं कि क्या है इस विमान की कीमत.

B-1B लांसर की कितनी कीमत है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक B-1B लांसर की कीमत लगभग 2,350 करोड़ रुपये है. हालांकि यह आंकड़ा इसकी मूल उत्पादन लागत को दर्शाता है. जब आधुनिकीकरण के अपग्रेड, रखरखाव और परिचालन खर्च जैसे कारकों को इसमें शामिल किया जाता है तो यह कीमत और भी ज्यादा हो जाती है. बीते कुछ सालों में लगातार तकनीकी सुधारों ने इसकी लागत और युद्ध क्षमता दोनों को बढ़ा दिया है.

ईरान ऑपरेशन में इसकी भूमिका

यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस बात की पुष्टि की है कि B-1B बॉम्बर का इस्तेमाल ईरान के रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले सटीक हमलों में किया गया था. खबरों के मुताबिक इन विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र में काफी अंदर तक घुसपैठ की और बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं के साथ-साथ कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों पर भी हमला किया.

विशाल पेलोड क्षमता

B-1B लांसर की एक मुख्य ताकत इसकी विशाल पेलोड क्षमता है. यह विमान 75000 पाउंड तक के पारंपरिक हथियार ले जा सकता है. इसमें सटीक निर्देशित बम, बंकर बस्टर गोला बारूद और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं. ऐसी क्षमता इसे एक ही मिशन में कई जगहों पर निशाना बनाने में सक्षम बनाती है.

गति और चकमा देने की क्षमता

B-1B ना सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि काफी ज्यादा तेज भी है. 1450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ यह बॉम्बर धीमे विमान की तुलना में दुश्मन के रडार सिस्टम और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को काफी आसानी से चकमा दे सकता है. इसकी रफ्तार और एडवांस्ड नेविगेशन की क्षमता के साथ मिलकर इसे कम ऊंचाई पर उड़ने और पकड़े जाने से बचने में मदद मिलती है.

वैश्विक पहुंच और रणनीतिक विस्तार

B-1B लांसर की एक और अहम खासियत इसकी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता है. यह दुनिया के सबसे घातक पारंपरिक बॉम्बर्स में से एक बना हुआ है. इसकी रफ्तार, पेलोड और मारक दूरी का बेजोड़ मेल इसे आधुनिक युद्ध कला में काफी जरूरी बनाता है.

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