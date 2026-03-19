हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-Israel War: जंग के बीच 85 देशों में महंगा हुआ डीजल-पेट्रोल, सबसे ज्यादा कहां, ये रही लिस्ट

Iran-Israel War: जंग के बीच 85 देशों में महंगा हुआ डीजल-पेट्रोल, सबसे ज्यादा कहां, ये रही लिस्ट

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण 85 देशों में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. जानिए किन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और भारत पर क्या प्रभाव हुआ है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान-इजरायल में जारी युद्ध और इसमें अमेरिका की सक्रिय भूमिका ने दुनिया के तेल बाजार को गहरे संकट में डाल दिया है. इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम 85 देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कई देशों में यह बढ़ोतरी 15 फीसदी से 50 फीसदी तक पहुंच गई है.

तेल बाजार में यह उथल-पुथल ऐसे समय आई है, जब दुनिया पहले ही आर्थिक सुस्ती और महंगाई के दबाव से जूझ रही थी. मिडिल ईस्ट ग्लोबल तेल आपूर्ति का अहम केंद्र है और यहां किसी भी सैन्य तनाव का असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ता है. यही वजह है कि इस युद्ध ने वैश्विक महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है.

किन देशों में सबसे ज्यादा असर?

ईंधन की कीमतों में सबसे तेज उछाल उन देशों में दर्ज किया गया है जो इंपोर्ट पर अधिक निर्भर हैं या जहां पहले से इकोनॉमिक इंबैलेंस बना हुआ था. कई देशों में परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य और जरूरी सामानों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है.

प्रमुख देशों में पेट्रोल-डीजल कीमतों पर असर (अनुमानित रेंज)

देश                                      कीमतों में वृद्धि (%)            मुख्य कारण
कंबोडिया                              68% (सबसे अधिक)      युद्ध के बाद आयात लागत में तेज उछाल, सीमित ऊर्जा बफर
वियतनाम                              50%                          तेल आपूर्ति अनिश्चितता, क्षेत्रीय बाजार दबाव
मिश्र                                      35% – 50%                ऊर्जा आयात बिल दोगुना से अधिक
नाइजीरिया                             35%                          आयात निर्भरता और मुद्रा दबाव
लाओस                                  33%                          कमजोर ऊर्जा रिजर्व और सप्लाई बाधा
कनाडा                                  28%                        वैश्विक बाजार उतार-चढ़ाव और रिफाइनिंग लागत
ऑस्ट्रेलिया                              15% – 25%              महंगाई और GDP पर नकारात्मक असर की आशंका
यूरोप के कई देश                     20% – 40%           ऊर्जा सप्लाई अनिश्चितता, गैस-तेल लागत में उछाल
अफ्रीका के आयातक देश          25% – 45%           मुद्रा दबाव और आयात लागत में वृद्धि
एशिया के कुछ बाजार               15% – 30%           परिवहन लागत और वैश्विक तेल कीमतों का असर

मिस्र पर सबसे बड़ा आर्थिक दबाव

ग्लोबल कीमतों में तेजी का सबसे स्पष्ट असर मिस्र पर देखा गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश का ऊर्जा आयात बिल डबल से अधिक हो गया है. इसका मतलब है कि सरकार के बजट, मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है. ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता. बिजली दरें, औद्योगिक उत्पादन लागत और सार्वजनिक परिवहन खर्च भी इससे प्रभावित होते हैं. इसका सीधा असर आम लोगों के जीवनयापन पर पड़ता है.

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी चिंता

यह संकट केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं है. ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी इसके प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. वहां के ट्रेजरी विश्लेषण में संकेत दिया गया है कि युद्ध के कारण महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक वृद्धि पर अपेक्षा से अधिक नकारात्मक असर पड़ सकता है. तेल कीमतों में अस्थिरता ने वैश्विक बाजारों में भी चिंता बढ़ा दी है. शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव और मुद्रा विनिमय दरों में दबाव देखा जा रहा है. कई केंद्रीय बैंक अब अपनी नीतियों को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं.

मैनेज्ड शॉक की रणनीति

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है. परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य वस्तुओं और हर दिन इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं. इससे जीवनयापन की लागत में तेज उछाल आता है, जिसका असर मध्यम और निम्न आय वर्ग पर ज्यादा होता है. भारत जैसे बड़े आयात देश के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है. अगर वैश्विक कीमतों में तेजी लंबे समय तक बनी रहती है, तो घरेलू महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है. हालांकि सरकारें टैक्स कटौती या सब्सिडी जैसे कदम उठाकर राहत देने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से पूरी तरह बचना आसान नहीं होता. ईरान-इजरायल युद्ध के बाद वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी से भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 फीसदी आयात करता है. हालांकि, अब तक भारत ने इस झटके को मैनेज्ड शॉक की तरह संभालने की रणनीति अपनाई है. यानी सीधे उपभोक्ताओं पर पूरा बोझ डालने के बजाय नीतिगत संतुलन के जरिए असर को नियंत्रित किया जा रहा है.  

ग्लोबल तनाव और तेल बाजार का रिश्ता

मध्य-पूर्व के संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार के बीच गहरा संबंध है. इतिहास में कई बार देखा गया है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने तेल कीमतों को प्रभावित किया है. मौजूदा युद्ध ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हद तक ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है. अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो तेल कीमतों में और तेजी आ सकती है. इससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने, महंगाई बढ़ने और व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है. फिलहाल दुनिया की नजरें मध्य-पूर्व के घटनाक्रम पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर केवल कूटनीति या सैन्य रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि हर देश के आम नागरिक की जिंदगी तक पहुंच चुका है.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 19 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Oil Crisis Iran Israel War WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-Israel War: जंग के बीच 85 देशों में महंगा हुआ डीजल-पेट्रोल, सबसे ज्यादा कहां, ये रही लिस्ट
जंग के बीच 85 देशों में महंगा हुआ डीजल-पेट्रोल, सबसे ज्यादा कहां, ये रही लिस्ट
विश्व
US-Israel-Iran War Live: इजरायल में 24 घंटों में 170 लोग घायल, लेबनान मे दो दिन में 45 मौतें, रूसी तेल पर साउथ कोरिया की नजर
LIVE: इजरायल में 24 घंटों में 170 लोग घायल, लेबनान मे दो दिन में 45 मौतें, रूसी तेल पर साउथ कोरिया की नजर
विश्व
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
विश्व
Iran-US War: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP Candidates List 2026: असम BJP की पहली लिस्ट में 88 नाम, प्रद्युत बोरदोलोई को मिला ईनाम, CM हिमंता इस सीट से लड़ेंगे
असम BJP की पहली लिस्ट में 88 नाम, प्रद्युत बोरदोलोई को मिला ईनाम, CM हिमंता इस सीट से लड़ेंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav: यूपी में कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव? अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब
यूपी में कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव? अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
क्रिकेट
Watch: हार्दिक पांड्या के घर आई चमचमाती Ferrari, उनकी गर्लफ्रेंड ने उतारी आरती
Watch: हार्दिक पांड्या के घर आई चमचमाती Ferrari, उनकी गर्लफ्रेंड ने उतारी आरती
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' की 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग तय! दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन 60 करोड़ के पार
Live: 'धुरंधर 2' की 100 करोड़ की ओपनिंग तय! दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन 60 करोड़ के पार
विश्व
Iran-US War: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
ट्रेंडिंग
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Embed widget