यहां शादी से पहले ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन, 7 से 11 बार करना पड़ता है ऐसा

इस रस्म के दौरान दुल्हन को अपने नए ससुर या कभी-कभी दूल्हे की गोद में बैठने के लिए कहा जाता है. यह प्रक्रिया एक या दो बार नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में दोहराई जाती है, जो आमतौर पर 7 से लेकर 11 बार तक होती है.