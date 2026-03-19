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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजयहां शादी से पहले ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन, 7 से 11 बार करना पड़ता है ऐसा

यहां शादी से पहले ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन, 7 से 11 बार करना पड़ता है ऐसा

दुनिया में ऐसी दो जनजातियां हैं, जहां शादी की एक बेहद अनोखी रस्म निभाई जाती है. यहां शादी को मुकम्मल करने के लिए दुल्हन को अपने ससुर या दूल्हे की गोद में 7 से 11 बार बैठना पड़ता है. चलिए जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Mar 2026 01:46 PM (IST)
दुनिया में ऐसी दो जनजातियां हैं, जहां शादी की एक बेहद अनोखी रस्म निभाई जाती है. यहां शादी को मुकम्मल करने के लिए दुल्हन को अपने ससुर या दूल्हे की गोद में 7 से 11 बार बैठना पड़ता है. चलिए जानें.

नाइजीरिया में ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन

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नाइजीरिया के दक्षिणी हिस्से में रहने वाली एदो (Edo) और एसान (Esan) जनजातियों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. यहां शादी का समारोह तब तक पूरा नहीं माना जाता, जब तक दुल्हन इस विशेष रस्म को पूरा नहीं कर लेती है.
नाइजीरिया के दक्षिणी हिस्से में रहने वाली एदो (Edo) और एसान (Esan) जनजातियों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. यहां शादी का समारोह तब तक पूरा नहीं माना जाता, जब तक दुल्हन इस विशेष रस्म को पूरा नहीं कर लेती है.
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इस रस्म के दौरान दुल्हन को अपने नए ससुर या कभी-कभी दूल्हे की गोद में बैठने के लिए कहा जाता है. यह प्रक्रिया एक या दो बार नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में दोहराई जाती है, जो आमतौर पर 7 से लेकर 11 बार तक होती है.
इस रस्म के दौरान दुल्हन को अपने नए ससुर या कभी-कभी दूल्हे की गोद में बैठने के लिए कहा जाता है. यह प्रक्रिया एक या दो बार नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में दोहराई जाती है, जो आमतौर पर 7 से लेकर 11 बार तक होती है.
Published at : 19 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Nigerian Wedding Traditions Esan Tribe Wedding Nigerian Wedding Edo Tribal Wedding

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