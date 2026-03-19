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यहां शादी से पहले ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन, 7 से 11 बार करना पड़ता है ऐसा
दुनिया में ऐसी दो जनजातियां हैं, जहां शादी की एक बेहद अनोखी रस्म निभाई जाती है. यहां शादी को मुकम्मल करने के लिए दुल्हन को अपने ससुर या दूल्हे की गोद में 7 से 11 बार बैठना पड़ता है. चलिए जानें.
नाइजीरिया में ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन
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Published at : 19 Mar 2026 01:46 PM (IST)
जनरल नॉलेज
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यहां शादी से पहले ससुर की गोद में बैठती है दुल्हन, 7 से 11 बार करना पड़ता है ऐसा
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion