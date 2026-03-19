कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'बड़े साहब'? दानिश इकबाल के बारे में जानें सबकुछ

कौन हैं 'धुरंधर 2' के 'बड़े साहब'? विलेन के रोल में जान फूंकने वाले दानिश इकबाल के बारे में जानें सबकुछ
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. इसी के साथ ही फिल्म से जुड़े नए-नए अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं. अब चलिए जानते हैं फिल्म में बड़े साहब का रोल प्ले करने वाला एक्टर कौन है.
रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हो गई है. दर्शक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं, फिल्म से जुड़े अपडेट्स को भी एक-एक कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. मालूम हो धुरंधर देखने के बाद से ही फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिर बड़े साहब कौन है. तो चलिए धुंरधर 2 में इस राज से पर्दा उठ चुका है.
धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल प्ले करने वाला एक्टर कोई और नहीं बल्कि दानिश इकबाल हैं. चलिए उनके बारे में इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं. धुरंधर 2 में ये भी पता चल गया है कि बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है. दानिश इकबाल ने बड़े साहब के रोल को काफी शानदार तरीके से निभाया है.
दानिश इकबाल ने छोटी उम्र से शुरू कर दी थी एक्टिंग
फिल्म में उनकी एक्टिंग देख लोग उनके मुरीद हो गए हैं. धुरंधर 2 से पहले दानिश इकबाल को एमएक्स प्लेयर के वेब सीरीज संकल्प में देखा गया था. इस सीरीज में भी दानिश इकबाल की एक्टिंग को सराही गई है. एक इंटरव्यू के दौरान दानिश इकबाल ने बताया था कि काफी छोटी उम्र से ही उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था.
View this post on Instagram
दानिश ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का डिप्लोमा लिया था.एनएसडी में एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद दानिश इकबाल को स्कॉलरशिप मिली थी. उसी स्कॉलरशिप के बदौलत वो इंग्लैंड गए और लंदन से एक्टिंग में मास्टर्स की डिग्री ली.
थिएटर के बाद उन्होंने रेडियो प्ले और वॉइस ऑर्टिस्ट का काम किया था. दानिश इकबाल सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. दानिश इकबाल को अभी तक महारानी 2, द हंट, आखिरी सच, अरण्यक जैसी वेब सीरीज में देखा जा चुका है.
दानिश एक्टर होने के साथ-साथ एक्टिंग कोच भी हैं. दानिश कहते हैं कि उन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है. दानिश ने कहा कि वो स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं. उनका कहना है कि जब आप स्टूडेंट्स को सिखाते हो तो खुद सिखते हो.
ये भी पढ़ें:-चार भाषाओं में OTT पर रिलीज हुई 'सीता पयानम', जानें- कहां देखें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL