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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल

IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज को टीम में किया शामिल

IPL 2026, Delhi Capitals: आईपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने खेमे में बड़ा बदलाव किया. तो आइए जानते हैं कि टीम ने किस दिग्गज को अपने साथ जोड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Mar 2026 02:24 PM (IST)
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IPL 2026, Delhi Capitals: आईपीएल 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपने खेमे में बड़ा बदलाव कर दिया है. सभी टीमें टूर्नामेंट के आगामी सीजन के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगी हुई हैं. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली ने टीम में क्या बदलाव किया है. 

दरअसल फ्रेंचाइजी ने अपने फील्डिंग कोच में बदलाव किया है. आयरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जॉन मूनी को आगामी सीजन के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. टीम ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करते हुए जॉन मूनी को फील्डिंग कोच बनाने का एलान किया. 

9 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

बता दें कि जॉन मूनी ने आयरलैंड के लिए 2006 से 2015 के बीच 9 सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला. उन्होंने अपने करियर में 64 टेस्ट और 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. वनडे की 55 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 23.48 की औसत से 963 रन बनाए और बॉलिंग करते हुए 48 विकेट अपनी झोली में डाले. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए और बॉलिंग करते हुए 10 विकेट अपने नाम किए. 

दिल्ली कैपिटल्स का पिछला सीजन 

दिल्ली के लिए पिछला सीजन काफी खराब गुजरा था. टीम टॉप-4 के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली ने 14 लीग मैचों में से 7 में जीत दर्ज की थी. टीम को 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. बाकी 1 मुकाबला बेनतीजा रहा था. 

पिछले सीजन हुआ था बड़ा बदलाव 

पिछले सीजन यानी 2025 आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़ा बदलाव हुआ था. टीम ने नियमित कप्तान ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया था. पंत की जगह अक्षर पटेल को कमान सौंपी गई थी. पंत ने 2016 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. दिल्ली से अलग होने के बाद पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स का हाथ थामा. पिछले सीजन वह लखनऊ की कमान संभालते हुए नजर आए थे. हालांकि लखनऊ भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. 

 

यह भी पढ़ें: T20 World Cup जीतते ही अजीत अगरकर ने BCCI के सामने रखी 'अनोखी' मांग, क्या पूरी होगी डिमांड?

Published at : 19 Mar 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals IPL 2026 John Mooney
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