नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा तो महागठबंधन के इस विधायक को BJP पर हुआ 'भरोसा', कहा- 'दरवाजा…'

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां राज्यसभा जाने वाले हैं तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल विधायक आईपी गुप्ता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ता नजर आ रहा है. उन्होंने बीते बुधवार (18 मार्च, 2026) को सहरसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया कि इससे कई संकेत मिलने लगे.

बुधवार को सहरसा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. इसमें विधायक आईपी गुप्ता पहुंचे थे. सम्मान समारोह में आरजेडी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर, आरजेडी के नेता रंजीत यादव, धनिक लाल सहित महागठबंधन के कई कार्यकर्ता शामिल थे.

'बीजेपी कम से कम एक साल तक काम करेगी'

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईपी गुप्ता ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा, "बिहार में बीजेपी की सरकार आ रही है, जो अफसर 20 साल तक माल ताना है वो सारे ऑफिसर बीजेपी के डर से दिल्ली भागने की तैयारी में हैं. बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको सब मालूम है कौन-कौन चोर ऑफिसर बैठा है. सब पर कार्रवाई होगी. बीजेपी कम से कम एक साल तक काम करेगी विश्वास है."

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'आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोलकर रखना पड़ेगा'

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी का मुख्यमंत्री बने (बिहार में) या जेडीयू का, आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोलकर रखना पड़ेगा. मुख्यमंत्री कोई भी बने सहरसा का काम करना पड़ेगा… सहरसा को वो जो ऑफिसर है अगर वह समझता है कि मुख्यमंत्री के संपर्क में उनका आदमी है या नालंदा घर है… सब अपना बोरिया-बिस्तर समेट लें. अब डुगडुगी बजने वाली है. तुम्हारी सारी फाइल विधानसभा में खुलने वाली है… इसलिए भैया सुधर जाओ…"

बता दें कि आईपी गुप्ता ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जोरशोर से तैयारी की थी. गांधी मैदान में जबरदस्त रैली की थी. इसके बाद महागठबंधन में वे शामिल हुए थे. चुनाव लड़े और जीत गए. अब उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि वे कहीं एनडीए में न शामिल हो जाएं.

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