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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia China Oil Trade: चीन से कौन सा तेल खरीदता है भारत, जानें हर साल कितना किया जाता है आयात?

India China Oil Trade: चीन से कौन सा तेल खरीदता है भारत, जानें हर साल कितना किया जाता है आयात?

India China Oil Trade: हाल ही में चीन की तरफ जा रहे कुछ तेल टैंकर भारत की ओर मुड़ गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत चीन से तेल खरीदता है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 19 Mar 2026 01:12 PM (IST)
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India China Oil Trade: ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा व्यापार में तेजी से बदलाव आने लगा है. भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात पहले से ही बढ़ा दिया है और यहां तक कि उन खेपों का रास्ता भी बदल दिया है जो मूल रूप से चीन की तरफ जा रही थी. ऐसी स्थिति में एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है कि क्या भारत वास्तव में चीन से तेल आयात करता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

भारत की तेल जरूरतें और चीन की भूमिका 

इसे साफ तौर से समझने के लिए इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि चीन खुद दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल  इंपोर्टर है. इसका मतलब है कि वह भारत जैसे देशों को कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ता के रूप में काम नहीं करता है. भारत अपने कच्चे तेल की मांग प्रमुख तेल उत्पादक देश से पूरी करता है ना कि चीन से. इस वजह से जब पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की बारी आती है तो चीन भारत की आपूर्ति श्रृंखला में कोई सीधी भूमिका नहीं निभाता.

चीन से मुख्य आयात 

भारत चीन से जिस प्राथमिक तेल का आयात करता है वह है सोयाबीन तेल. इसका इस्तेमाल खाना पकाने और फूड प्रोसेसिंग में बड़े पैमाने पर किया जाता है. 2025 में भारत ने चीन से लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन सोयाबीन तेल की बड़ी खरीद की.  यह सौदा मुख्य रूप से व्यावहारिक लाभ की वजह से हुआ. चीन ने रियायती कीमतों पर तेल की पेशकश की और कम शिपिंग अवधि का विकल्प बना दिया. इससे पता चलता है कि इस तरह के आयात लंबे समय की निर्भरता के बजाय बाजार की स्थिति से ज्यादा प्रेरित होते हैं.

रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 

खाने के तेल के अलावा भारत चीन से कुछ रिफाइंड पेट्रोलियम आधारित उत्पादों का भी आयात करता है. इनमें लुब्रिकेंट, बेस ऑयल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल है. ये पेट्रोल जैसे दैनिक उपभोग में इस्तेमाल होने वाले ईंधन नहीं हैं बल्कि यह औद्योगिक और यांत्रिक अनुप्रयोगों के लिए जरूरी हैं. कीमत के मामले में यह इंपोर्ट छोटे रहते हैं. व्यापार डेटा के मुताबिक भारत चीन से सालाना लगभग 55 से 60 मिलियन डॉलर के पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों का आयात करता है. 

हर साल कितना तेल आयात किया जाता है? 

चीन से तेल आयात की कोई मात्रा तय नहीं है और यह बाजार की स्थिति के आधार पर बदलती रहती है. 2025 में 1,50,000 टन सोयाबीन तेल का आयात एक नियमित पैटर्न के बजाय एक बार का बड़ा सौदा था. इसी तरह पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हर साल घटता-बढ़ता रहता है. 

भारत तेल के लिए चीन पर निर्भर क्यों नहीं? 

ऐसे कई मजबूत आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं. चीन खुद भी आयात पर निर्भर है इस वजह से वह एक स्थिर आपूर्तिकर्ता के तौर पर काम नहीं कर सकता. इसके अलावा भारत कच्चे तेल का आयात सीधे उत्पादक देशों से करना पसंद करता है.

यह भी पढ़ें: कितनी है अमेरिका के B-1B लांसर की कीमत, जिसने ईरान में मचा दी तबाही?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 01:12 PM (IST)
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ISRAEL IRAN WAR India China Oil Trade Soybean Oil Import India
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