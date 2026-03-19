Dhurandhar 2: बॉलीवुड के 'धुरंधर' का पाकिस्तान से है पुराना रिश्ता, जानें कहां-कैसे जुड़े हैं तार?
Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की नई फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के बीच उनके असली पारिवारिक इतिहास का एक बड़ा सच सामने आया है. रणवीर की दादी और उनके भाई का नाता अविभाजित भारत के उस हिस्से से है.
Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर पार्ट-2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है और नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ेगी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं, जो सीमा पार जाकर पाकिस्तान की धरती पर 'हमजा अली मजारी' बनकर रहता है. फिल्म का एक दृश्य काफी चर्चा में है जिसमें वह खुद को क्वेटा के खरोटाबाद का निवासी बताता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पर्दे पर पाकिस्तानी नागरिक का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह के असल पारिवारिक तार भी अविभाजित भारत के उसी हिस्से से जुड़े हैं जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है.
विभाजन की लकीरों के बीच फंसा बर्क परिवार
रणवीर सिंह के पूर्वजों का इतिहास 1940 के दशक के उस दौर में ले जाता है, जब भारत और पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करते थे. अविभाजित पंजाब के ननकाना साहब के पास मार्टिनपुर नाम का एक गांव था, जहां ईसाई धर्म को मानने वाला बर्क परिवार रहता था. इस परिवार के मुखिया जनाब खैरूद्दीन थे, जो अपनी शायरी के लिए बर्क उपनाम का इस्तेमाल करते थे. इसी परिवार से दो ऐसी शख्सियतें निकलीं, जिन्होंने इतिहास के दो अलग-अलग पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. एक तरफ सैम्युल मार्टिन बर्क थे और दूसरी तरफ उनकी बहन चांद बर्क.
सैम्युल मार्टिन बर्क एक जज जो बना पाकिस्तानी राजदूत
रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क के भाई, सैम्युल मार्टिन बर्क का जन्म 1906 में हुआ था. वह अविभाजित भारत में भारतीय सिविल सेवा (ICS) के एक प्रतिष्ठित अधिकारी और जज थे. जब 1946 में पंजाब में चुनावी याचिकाओं के निपटारे के लिए कमीशन बना, तो सैम्युल उसके चेयरमैन थे. उस वक्त राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था और उन पर निष्पक्षता बनाए रखने का भारी दबाव था. उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया. उन्होंने किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया और इंग्लैंड चले गए.
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एक विदेशी जमीन पर पाकिस्तानी दूतावास की नींव
भले ही सैम्युल मार्टिन बर्क ने शुरुआत में किसी भी देश की सेवा न करने का मन बनाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफरउल्ला खान उनके करीबी थे. उनके आग्रह पर सैम्युल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई. वह 11 अलग-अलग देशों में पाकिस्तान के राजदूत रहे और लंदन में पाकिस्तानी दूतावास की स्थापना भी उन्हीं के हाथों हुई. वह 103 साल की उम्र तक जीवित रहे और उन्हें अविभाजित भारत के सिविल सेवा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के तौर पर याद किया जाता है.
चांद बर्क लाहौर की 'डांसिंग लिली ऑफ पंजाब'
सैम्युल की बहन और रणवीर सिंह की दादी चांद बर्क का करियर लाहौर से शुरू हुआ था. वह अपने दौर की मशहूर डांसर और अभिनेत्री थीं. उन्हें 'डांसिंग लिली ऑफ पंजाब' के नाम से जाना जाता था. विभाजन के बाद वह बॉम्बे (मुंबई) आ गईं, लेकिन शुरुआती संघर्ष के दिनों में वह फिल्म जगत से लगभग गायब हो गई थीं. उनके भीतर की कलाकार को फिर से पहचानने का काम राज कपूर ने किया. उन्होंने ही चांद बर्क को फिल्मों में वापसी का मौका दिया और उन्हें एक नई पहचान दिलाई.
'बूट पालिश' की वह बेरहम बुआ का किरदार
फिल्म इतिहास में चांद बर्क को सबसे ज्यादा फिल्म 'बूट पालिश' के लिए याद किया जाता है. इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी क्रूर और लालची महिला का किरदार निभाया था जो अनाथ बच्चों पर जुल्म करती है. उनकी एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे खौफ खाने लगे थे. चांद बर्क ने बाद में सुंदर सिंह भवनानी से शादी की. सुंदर सिंह और चांद के बेटे जगजीत सिंह भवनानी हैं, जो बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के पिता हैं. इस तरह बॉलीवुड का यह 'धुरंधर' सीधे तौर पर उस बर्क परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहा है.
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