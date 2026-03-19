इंसानियत कभी-कभी छोटे-छोटे पलों में ही सबसे बड़ी मिसाल पेश कर देती है. ऐसा ही एक इमोशनल कर देने वाला पल सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो ऋषिकेश का है, जहां गंगा की तेज धारों में फंसा एक बेबस बंदर और उसे बचाने के लिए राफ्टिंग कर रहे लोगों की है,जब रोमांच और खतरे के बीच इंसानियत की जीत दिखाई देती है, तो वह नजारा किसी का भी दिल पिघला सकता है. यह घटना दिखाती है कि इंसान सिर्फ अपनी मस्ती और मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि किसी जीव की जान बचाने के लिए भी पूरी मेहनत कर सकता है.

गंगा नदी की तेज धार में फंस गया था बंदर

यह घटना ऋषिकेश में एक आम राफ्टिंग ट्रिप के दौरान घटी, जैसे ही राफ्ट गंगा की तेज लहरों पर आगे बढ़ रही थी, गाइड की नजर नदी में फंसे एक बंदर पर पड़ी. बंदर पूरी तरह से डरा हुआ था. तेज बहाव उसे किनारे तक पहुंचने नहीं दे रहा था, और वह अपने हाथ-पैर मारकर मदद की गुहार लगा रहा था. राफ्टिंग टीम ने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ एक खेल या मजाक नहीं, बल्कि एक जान का संकट है. इसी बीच उन्होंने अपने राफ्ट की दिशा मोड़कर बंदर की ओर बढ़ाई.

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राफ्टिंग कर रहे लोगों ने यूं बचाई जान

शुरुआत में टीम ने अपने चप्पू बढ़ाकर बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण वह और दूर तैर गया. तब टीम ने एक नई योजना बनाई. उन्होंने एक रस्सी का फंदा सावधानी से बंदर के शरीर के नीचे फंसा दिया. जैसे ही राफ्ट आगे बढ़ी, बंदर भी धीरे-धीरे किनारे की तरफ खिंचता गया. सबसे इमोशनल पल तब आया, जब बंदर को समझ में आया कि ये लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उसकी जान बचा रहे हैं. उसने खुद रस्सी को अपने हाथों में पकड़ लिया और टीम की मदद से सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया.

Probably the most heartwarming video on the internet today. A rafting team rescuing a helpless monkey trapped in the fierce currents of the Ganga . He may not be able to express his gratitude in words, but his expressions say it all. pic.twitter.com/KAOD0redPB — Nikhil saini (@iNikhilsaini) March 17, 2026

इंसानियत की मिसाल

किनारे पहुंचते ही राफ्टिंग टीम ने रस्सी खोली, बंदर को प्यार से सहलाया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.यह सीन न सिर्फ रोमांचक था, बल्कि दिल को छू लेने वाला भी था. इस वीडियो को निखिल सैनी (@iNikhilsaini) ने X पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि शायद यह आज इंटरनेट पर सबसे भावुक कर देने वाला वीडियो है.वीडियो में दिखता है कि कैसे इंसानियत और संवेदना किसी भी धर्म या जाति से बड़ी होती है. सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में लोग बंदर को बचाने की कार्रवाई की तुलना ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इंसानों के इस नेक इरादे की तारीफ कर रहे थे. कई लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल बताया.

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