सीजफायर के बाद भी लड़ने लगें दो देश तो कहां होती है सुनवाई, कौन ले सकता है एक्शन?

इन वैश्विक संस्थाओं के अलावा, मिस्र, कतर, अमेरिका और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं. जब युद्धविराम टूटता है, तो ये देश तुरंत वार्ता शुरू करवाने, मानवता आधारित सहायता पहुंचाने और तनाव घटाने की कोशिश करते हैं. कई बार इन्हीं की मध्यस्थता से अस्थायी शांति बहाल होती है.