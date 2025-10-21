हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसीजफायर के बाद भी लड़ने लगें दो देश तो कहां होती है सुनवाई, कौन ले सकता है एक्शन?

सीजफायर के बाद भी लड़ने लगें दो देश तो कहां होती है सुनवाई, कौन ले सकता है एक्शन?

War After Ceasefire: जब युद्धविराम के बाद भी गोलियां चलने लगें, तो क्या किसी पर कार्रवाई संभव है? जब शांति की जगह फिर से युद्ध लौट आए तो कौन दो देशों को रोक सकता है. चलिए जवाब जान लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Oct 2025 05:38 PM (IST)
War After Ceasefire: जब युद्धविराम के बाद भी गोलियां चलने लगें, तो क्या किसी पर कार्रवाई संभव है? जब शांति की जगह फिर से युद्ध लौट आए तो कौन दो देशों को रोक सकता है. चलिए जवाब जान लेते हैं.

हमास और इजरायल के बीच संघर्ष जब-जब थमता है, दुनिया को एक उम्मीद मिलती है कि अब शांति बहाल होगी, लेकिन जब सीजफायर के बाद भी बम बरसने लगते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो सवाल उठता है, कि शांति समझौते के बाद अब आखिर सुनवाई कहां होती है और कौन कार्रवाई कर सकता है? यह केवल हमास-इजरायल की नहीं, बल्कि हर उस स्थिति की कहानी है जब युद्धविराम टूट जाता है. चलिए जान लेते हैं.

1/7
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों की पहली सुनवाई का मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) होता है. यह संस्था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी रखती है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों की पहली सुनवाई का मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) होता है. यह संस्था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी रखती है.
2/7
अगर कोई देश या सशस्त्र संगठन सीजफायर का उल्लंघन करता है, तो यूएनएससी उस पर कूटनीतिक या आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है. लेकिन वास्तविक कार्रवाई का रास्ता अक्सर अटक जाता है क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्य अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं.
अगर कोई देश या सशस्त्र संगठन सीजफायर का उल्लंघन करता है, तो यूएनएससी उस पर कूटनीतिक या आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है. लेकिन वास्तविक कार्रवाई का रास्ता अक्सर अटक जाता है क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्य अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं.
3/7
इजरायल से जुड़े मुद्दों पर कई बार ऐसा हो चुका है, जब किसी ठोस निर्णय से पहले ही प्रस्ताव रुक गया. इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मंच. यह संस्था राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करती है.
इजरायल से जुड़े मुद्दों पर कई बार ऐसा हो चुका है, जब किसी ठोस निर्णय से पहले ही प्रस्ताव रुक गया. इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मंच. यह संस्था राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करती है.
4/7
अगर कोई देश युद्धविराम तोड़कर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो दूसरा देश ICJ में मामला दर्ज करा सकता है. हालांकि इसका फैसला लागू करवाना आसान नहीं होता, क्योंकि अदालत के पास सीधे सैन्य या आर्थिक कार्रवाई का अधिकार नहीं है.
अगर कोई देश युद्धविराम तोड़कर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो दूसरा देश ICJ में मामला दर्ज करा सकता है. हालांकि इसका फैसला लागू करवाना आसान नहीं होता, क्योंकि अदालत के पास सीधे सैन्य या आर्थिक कार्रवाई का अधिकार नहीं है.
5/7
वहीं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करता है. यानी किसी देश या संगठन के नेता, सैन्य अधिकारी या प्रमुख कमांडर पर युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जा सकता है.
वहीं अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करता है. यानी किसी देश या संगठन के नेता, सैन्य अधिकारी या प्रमुख कमांडर पर युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जा सकता है.
6/7
फिलहाल ICC ने हमास और इजरायल दोनों के खिलाफ कुछ मामलों में जांच शुरू की है. अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, लेकिन उसे लागू करवाना सदस्य देशों पर निर्भर होता है.
फिलहाल ICC ने हमास और इजरायल दोनों के खिलाफ कुछ मामलों में जांच शुरू की है. अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, लेकिन उसे लागू करवाना सदस्य देशों पर निर्भर होता है.
7/7
इन वैश्विक संस्थाओं के अलावा, मिस्र, कतर, अमेरिका और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं. जब युद्धविराम टूटता है, तो ये देश तुरंत वार्ता शुरू करवाने, मानवता आधारित सहायता पहुंचाने और तनाव घटाने की कोशिश करते हैं. कई बार इन्हीं की मध्यस्थता से अस्थायी शांति बहाल होती है.
इन वैश्विक संस्थाओं के अलावा, मिस्र, कतर, अमेरिका और तुर्की जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं. जब युद्धविराम टूटता है, तो ये देश तुरंत वार्ता शुरू करवाने, मानवता आधारित सहायता पहुंचाने और तनाव घटाने की कोशिश करते हैं. कई बार इन्हीं की मध्यस्थता से अस्थायी शांति बहाल होती है.
Published at : 21 Oct 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Hamas Israel Hamas-Israel Conflict War After Ceasefire

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget