दे दे प्यार दे 2 रिलीज के साथ से ही खबरों में हैं. 14 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. वर्ल्डवाइड भी फिल्म धमाल मचा रही है.

दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 19वें दिन 50 लाख रुपये की कमाई की. 18वें दिन से फिल्म की कमाई में थोड़ा सा इजाफा दिखा था. 18वें दिन फिल्म ने 40 लाख की कमाई की थी. फिल्म ने इंडिया में 87.7 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. GST को इंक्लूड करें तो फिल्म का कलेक्शन 103.48 करोड़ है.

वहीं ओवरसीज फिल्म ने 23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. तो इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 126.48 करोड़ हो गया है.

अजय की पोस्ट कोविंड टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

इसी के साथ फिल्म पोस्ट कोविड अजय देवगन की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. दे दे प्यार दे 2 ने भोला को पछाड़ दिया है. भोला ने 122.2 करोड़ का कलेक्शन किया था. अजय की पोस्ट कोविड टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप सिंघम अगेन है. सिंघम अगेन ने 402.26 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे नंबर पर दृश्यम 2 है. दृश्यम 2 ने 339.89 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर 242.57 करोड़ की कमाई के साथ रेड 2 है. चौथे नंबर पर शैतान है. शैतान ने 216.18 करोड़ का बिजनेस किया था.

फिल्म की बात करें तो इसमें रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन के अलावा आर माधवन और गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, ईशिता दत्त जैसे स्टार्स हैं. अंशुल शर्मा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. भूषण कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में दिखाया गया कि अजय देवगन रकुल प्रीत सिंह के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए आते हैं और फिर खूब बवाल होता है.