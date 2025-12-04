यूपी में SIR के बीच CM योगी की BJP कार्यकर्ताओं और पार्षदों से खास अपील, कहा- घर-घर संपर्क करें

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर अपना शत प्रतिशत योगदान दें. एसआईआर में किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए. उन्होंने पूर्णतः शुद्ध मतदाता सूची बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर मतदाता का एसआईआर फॉर्म, गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए 5 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर स्पेशल कैम्प लगाकर मतदाताओं की सहायता की जाए.

सीएम योगी बुधवार शाम गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भाजपा पदाधिकारियों, पार्षदों व पूर्व पार्षदों, वार्ड का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने एसआईआर के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई कार्यवाही की समीक्षा की और कहा कि बीएलओ के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी घर-घर जाकर एसआईआर गणना प्रपत्र को भरवाने का कार्य करें.

कार्यकर्ताओं को टीम बनाकर कार्य करने के निर्देश

उन्होंने इसके लिए हर बूथ के अध्यक्ष, बीएलए, बूथ समिति के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की दस सदस्यीय टीम बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया. सबका गणना प्रपत्र जमा हो जाए, इसके लिए 5 से 10 दिसंबर तक हरेक बूथ पर विशेष कैम्प लगाए जाएं. किसी भी दशा में पात्र मतदाता का नाम इस प्रक्रिया में छूटना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि एसआईआर के काम में महिला मतदाताओं की सहायता के लिए भाजपा की महिला कार्यकताओं की टोली बनाई जाए. यह टोली भी घर-घर सम्पर्क करें और गणना प्रपत्र भरवाए.

'शुद्ध मतदाता सूची बनाने में योगदान करना होगा सुनिश्चित'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है, उसको डिजिटल कराने के काम में भी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना योगदान दें. जो लोग छूट रहे हहों, उनके फार्मो को भी भरवाकर डिजिटल कराया जाए. सीएम योगी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता यह भी सुनिश्चित करें कि फर्जी मतदाताओं का नाम कट जाए. मृतक मतदाताओं के नाम भी न रहें. एसआईआर के पूर्णतः शुद्ध मतदाता सूची बनाने में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा.

बैठक में ये लोग रहे मौजूद

बैठक में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीताशु सिंह, एसआईआर अभियान के शहर संयोजक अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, रमेश प्रताप गुप्ता, शशिकांत सिंह सहित पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पार्षद चुनाव लड़ चुके प्रतयाशी, भाजपा महानगर के पदाधिकारी, महानगर के सभी दस मंडलों के अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे.