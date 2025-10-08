हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज बनवाएंगे ताजमहल जैसी इमारत तो कितने लगेंगे रुपये? जान लें पूरा हिसाब-किताब

आज बनवाएंगे ताजमहल जैसी इमारत तो कितने लगेंगे रुपये? जान लें पूरा हिसाब-किताब

Cost Of Taj Mahal Like Building: ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला, प्रेम और शिल्पकला का अद्भुत संगम है. आइए जानें कि अगर आज की तारीख में वैसी बिल्डिंग बने तो उसमें कितना खर्चा आएगा.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Cost Of Taj Mahal Like Building: ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला, प्रेम और शिल्पकला का अद्भुत संगम है. आइए जानें कि अगर आज की तारीख में वैसी बिल्डिंग बने तो उसमें कितना खर्चा आएगा.

भारत का ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में से एक है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के दौर में ताजमहल जैसी शानदार और भव्य इमारत बनानी पड़े, तो उसकी लागत कितनी आएगी? आइए जानते हैं आज के समय में ताजमहल जैसी इमारत तैयार करने का पूरा हिसाब-किताब क्या है.

ताजमहल सन् 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ था. उस समय लगभग 32 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था. इस इमारत के निर्माण में करीब 20,000 मजदूर और कलाकार शामिल थे. ताजमहल का पूरा ढांचा सफेद संगमरमर से तैयार किया गया था, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था.
ताजमहल सन् 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ था. उस समय लगभग 32 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था. इस इमारत के निर्माण में करीब 20,000 मजदूर और कलाकार शामिल थे. ताजमहल का पूरा ढांचा सफेद संगमरमर से तैयार किया गया था, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था.
इसके अलावा इसमें कीमती रत्न, जड़ाई और बारीक नक्काशी का काम भी किया गया था, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी इमारत बनाता है.
इसके अलावा इसमें कीमती रत्न, जड़ाई और बारीक नक्काशी का काम भी किया गया था, जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी इमारत बनाता है.
आज अगर ताजमहल जैसी इमारत बनानी हो, तो इसकी लागत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो वही क्वालिटी, संगमरमर, नक्काशी और डिजाइन को दोहराया जाए तो इसकी अनुमानित लागत 4,000 करोड़ से 6,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
आज अगर ताजमहल जैसी इमारत बनानी हो, तो इसकी लागत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो वही क्वालिटी, संगमरमर, नक्काशी और डिजाइन को दोहराया जाए तो इसकी अनुमानित लागत 4,000 करोड़ से 6,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
टाइम्स ऑफ इंडिया और आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की मानें तो ताजमहल को आधुनिक तकनीक और सामग्री के साथ फिर से बनाने पर लगभग 400-650 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा. इसमें जमीन, श्रम, सजावट, संगमरमर, रत्न जड़ाई और इंटीरियर आर्टवर्क की लागत शामिल है.
टाइम्स ऑफ इंडिया और आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट जैसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की मानें तो ताजमहल को आधुनिक तकनीक और सामग्री के साथ फिर से बनाने पर लगभग 400-650 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा. इसमें जमीन, श्रम, सजावट, संगमरमर, रत्न जड़ाई और इंटीरियर आर्टवर्क की लागत शामिल है.
लागत का हिसाब जोड़ें तो आज हाई क्वालिटी वाले मकराना या इतालवी संगमरमर की कीमत 300 से 700 प्रति वर्ग फुट तक है. बिल्डिंग का निर्माण आज की तारीख में लगभग 200-400 प्रति स्क्वायर फुट आएगा.
लागत का हिसाब जोड़ें तो आज हाई क्वालिटी वाले मकराना या इतालवी संगमरमर की कीमत 300 से 700 प्रति वर्ग फुट तक है. बिल्डिंग का निर्माण आज की तारीख में लगभग 200-400 प्रति स्क्वायर फुट आएगा.
ताजमहल जैसी बारीक जड़ाई और नक्काशी कराने में करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. गार्डन, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और आर्किटेक्चर डिजाइन की लागत भी करोड़ों में होगी.
ताजमहल जैसी बारीक जड़ाई और नक्काशी कराने में करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. गार्डन, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और आर्किटेक्चर डिजाइन की लागत भी करोड़ों में होगी.
यदि कोई शख्स मिनी ताजमहल टाइप बनवाना चाहे, तो इसकी लागत 30-50 करोड़ रुपये तक हो सकती है. लेकिन अगर मूल ताजमहल जैसी पूर्णं भव्यता, ऊंचाई, संगमरमर की क्वालिटी और कलात्मकता रखी जाए, तो यह लागत 5,000 करोड़ से नीचे नहीं आएगी.
यदि कोई शख्स मिनी ताजमहल टाइप बनवाना चाहे, तो इसकी लागत 30-50 करोड़ रुपये तक हो सकती है. लेकिन अगर मूल ताजमहल जैसी पूर्णं भव्यता, ऊंचाई, संगमरमर की क्वालिटी और कलात्मकता रखी जाए, तो यह लागत 5,000 करोड़ से नीचे नहीं आएगी.
Published at : 08 Oct 2025 12:31 PM (IST)
