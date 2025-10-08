आज बनवाएंगे ताजमहल जैसी इमारत तो कितने लगेंगे रुपये? जान लें पूरा हिसाब-किताब

ताजमहल सन् 1632 में शुरू होकर 1653 में पूरा हुआ था. उस समय लगभग 32 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था. इस इमारत के निर्माण में करीब 20,000 मजदूर और कलाकार शामिल थे. ताजमहल का पूरा ढांचा सफेद संगमरमर से तैयार किया गया था, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था.