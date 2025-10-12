एक्सप्लोरर
मंगल ग्रह पर अगर रहना शुरू कर दे इंसान तो क्या-क्या आएंगी दिक्कतें, जानिए कैसी दिखेंगी इंसानी कालोनियां
Humans On Mars: मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसाना रोमांचक, लेकिन चुनौतीपूर्ण है. मंगल ग्रह पर हवा, तापमान, रेडिएशन, पानी और भोजन जैसी बुनियादी चीजें इंसानों के लिए सबसे बड़ी बाधा होंगी.
Humans On Mars: सोचिए कि अगर इंसान मंगल ग्रह पर अपने नए घर बसाए तो, लेकिन यह सपना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. वहां न के बराबर हवा, अत्यधिक ठंड, खतरनाक रेडिएशन और सीमित संसाधनों के बीच इंसानी जीवन टिकाना आसान नहीं होगा. ऐसे में वहां पर कालोनियों को पूरी तरह सीलबंद, ऑक्सीजन, हीटिंग, पानी और ऊर्जा के सिस्टम से लैस होना पड़ेगा. यही नहीं, खाद्य उत्पादन, मानसिक स्वास्थ्य और पृथ्वी से संपर्क जैसी चीजें भी बड़ी चुनौती होंगी. चलिए जानें कि आखिर क्या चुनौतियां आ सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Oct 2025 04:22 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंगल ग्रह पर अगर रहना शुरू कर दे इंसान तो क्या-क्या आएंगी दिक्कतें, जानिए कैसी दिखेंगी इंसानी कालोनियां
जनरल नॉलेज
7 Photos
अब कभी नहीं होगा अंधेरा...इस कंपनी के धांसू प्लान से रात में भी मिलेगी सूरज की रोशनी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
चीन से कितने में आती है भारत में बिकने वाली चायनीज झालर, जानें दुकानदार को कितना होता है मुनाफा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
नॉर्मल पटाखों से कैसे अलग होते हैं ग्रीन पटाखे, क्या इन्हें फोड़ने पर नहीं निकलता धुआं?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत क्यों नहीं बना पाता फाइटर जेट की सीट, जानें इस मामले में कौन सा देश सबसे आगे?
जनरल नॉलेज
7 Photos
LBW हो या डकवर्थ लुईस... ICC नहीं बनाता क्रिकेट का एक भी नियम, वजन जानकर चौंक जाएंगे
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
मंगल ग्रह पर अगर रहना शुरू कर दे इंसान तो क्या-क्या आएंगी दिक्कतें, जानिए कैसी दिखेंगी इंसानी कालोनियां
जनरल नॉलेज
7 Photos
अब कभी नहीं होगा अंधेरा...इस कंपनी के धांसू प्लान से रात में भी मिलेगी सूरज की रोशनी?
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion