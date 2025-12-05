गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...

गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
IND vs SA ODI: भारतीय टीम में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका को लेकर रविचंद्रन अश्विन भड़क गए हैं. उन्होंने गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को अहम सलाह दे डाली है.
भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर गौतम गंभीर पर निशाना साधा है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच से पूर्व अश्विन ने कहा कि गौतम गंभीर को सुनिश्चित करना चाहिए कि वाशिंगटन सुंदर को उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से बता दें. सुंदर इस सीरीज में बल्ले और ना ही गेंद से अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं. उन्हें पहले वनडे में नंबर-5 और दूसरे वनडे में छठे क्रम पर बैटिंग के लिए भेजा गया.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में वाशिंगटन सुंदर ने क्रमशः 13 और एक रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में वो एक भी विकेट नहीं ले पाए. दोनों मैचों में उनसे केवल 7 ओवर गेंदबाजी करवाई गई है. इससे पहले टेस्ट सीरीज में सुंदर को नंबर-3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन अगले ही मैच में उन्हें लोवर ऑर्डर में वापस भेज दिया गया.
गंभीर पर भड़के अश्विन
बल्लेबाजी क्रम में मच रही उथल-पुथल को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, सबसे पहले आपको उन्हें एक ऐसा गेंदबाज मानना होगा जो बल्लेबाजी भी कर सकता है. आपको उनसे पूरे ओवर गेंदबाजी करवानी चाहिए. वो अगर गेंदबाजी करते रहेंगे, तो उनकी मानसिकता भी बल्लेबाजी कर सकने वाले गेंदबाज की रहेगी. अगर वो कुछ ओवर गेंदबाजी और यूं ही किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करते रहेंगे, तो वो खुद की पहचान खोने लगेंगे."
अश्विन ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट को सुंदर को ऐसी स्थिति में जाने ही नहीं देना चाहिए, जहां से वो कुछ समझ ना पाएं. अश्विन अनुसार सुंदर को उनके रोल को लेकर एक स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए.
टीम में कोई फिनिशर नहीं
रविचंद्रन अश्विन ने यह भी सवाल उठाया कि टीम इंडिया के पास अभी ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, जो गेम को फिनिश कर पाए. दूसरे वनडे में टीम इंडिया 40 ओवर में 284 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद अंतिम 10 ओवरों में सिर्फ 74 रन बने. अश्विन ने कहा कि हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में उन्हीं के जैसे बड़े शॉट्स लगाने वाले नितीश कुमार रेड्डी बेंच पर बैठे हैं.
