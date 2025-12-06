छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट

Railway Cancelled Trains List: छत्तीसगढ़ में रायपुर डिविजन के सिग्नलिंग अपग्रेड की वजह से 10 लोकल ट्रेनें अलग-अलग दिनों में कैंसिल कर दी गई हैं. इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 06 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Railway Cancelled Trains List: अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं या आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हैं. तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. आपको बता दें कि रायपुर डिवीजन में निपनिया और भाटापारा स्टेशनों के बीच ऑटोमैटिक सिग्नलिंग लागू करने का काम शुरू होने जा रहा है. इसके लिए रेलवे को कुछ समय तक नॉन-इंटरलॉकिंग प्रक्रिया अपनानी होगी. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में चलने वाली 10 लोकल ट्रेनें अस्थायी तौर पर कैंसिल कर दी गई हैं. 

यह सभी ट्रेनें रोज़ाना बड़ी संख्या में सफर करने वाले यात्रियों पर निर्भर रहती हैं. इसलिए रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और गेवरा रोड रूट के यात्रियों को सीधे तौर पर असर झेलना पड़ेगा. रेलवे का कहना है कि यह काम भविष्य में ट्रेनों की स्पीड, सुरक्षा और लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा. लेकिन अभी के लिए दो दिन तक लोगों को अपनी यात्रा प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है. देख लें पूरी लिस्ट

CG की यह ट्रेनें हुईं कैंसिल

रायपुर रेलवे डिवीजन से मिली जानकारी के मुताबिक 6 से 7 दिसंबर तक सात पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी. जबकि 7 से 8 दिसंबर तक तीन और ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. रोज़ाना ऑफिस या काम से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह बड़ा झटका है. क्योंकि बिलासपुर से रायपुर और कोरबा से रायपुर वाले रूट पर भारी भीड़ रहती है. रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियो के लिए परेशानी जरूर खड़ी हुई है.

इस वजह से लिया गया फैसला

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहना है कि यह पूरा अपग्रेड ट्रेन ऑपरेशन में सुरक्षा स्तर मजबूत करने और रूट क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है. ऑटोमैटिक सिग्नलिंग भविष्य में ट्रेन के मूवमेंट को तेज और व्यवस्थित बनाएगी. इससे न केवल देरियां कम होंगी बल्कि एक ही ट्रैक पर ज्यादा ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकेगा. रेलवे ने बताया कि नई तकनीक लागू होने के बाद लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेहतर होगा. 

6–7 दिसंबर को कैंसिल ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68746 रायपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर 6–7 दिसंबर को कैंसल रहेगी.

7–8 दिसंबर को कैंसिल ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 58204 रायपुर–कोरबा पैसेंजर 7–8 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर 7–8 दिसंबर को कैंसल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68745 गेवरा रोड–रायपुर मेमू पैसेंजर 7–8 दिसंबर को कैंसल रहेगी.

Published at : 06 Dec 2025 06:58 AM (IST)
