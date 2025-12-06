बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?

डेटा हर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है कंपनियां अब अनुमान नहीं, बल्कि डेटा देखकर फैसले लेती हैं नए टूल्स और टेक्नोलॉजी आने से बिग डेटा इंजीनियर की जरूरत और तेजी से बढ़ रही है इस फील्ड में करियर ग्रोथ तेज है, सैलरी अच्छी है और काम भी चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सीखने लायक है यही वजह है कि युवा इस ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.