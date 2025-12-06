एक्सप्लोरर
बीटेक के बाद युवाओं की पहली पसंद बना यह कोर्स; जानें क्यों है खास?
बी टेक कंप्यूटर साइंस और आईटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच बिग डाटा इंजीनियर का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है आईए जानते हैं क्यों है यह कोर्स इतना खास जो युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है..
आज के समय में हर कंपनी डेटा पर चल रही है चाहे बैंक हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना डेटा जब हर सेकंड बन रहा है, तो उसे संभालने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है यही काम Big Data Engineers करते हैं इसलिए BTech CS और IT करने वाले युवाओं में यह करियर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
Published at : 06 Dec 2025 07:01 AM (IST)
