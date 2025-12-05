हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSneeze Reflex: क्या होता है छींक आने के पीछे का कारण, जानिये इसकी साइंटिफिक वजह

Sneeze Reflex: क्या होता है छींक आने के पीछे का कारण, जानिये इसकी साइंटिफिक वजह

Sneeze Reflex: छींकना मानव शरीर के सबसे तेज डिफेंस मेकैनिज्म में से एक है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक प्रक्रिया

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Dec 2025 07:04 PM (IST)
Sneeze Reflex: छींकना मानव शरीर के सबसे तेज डिफेंस मेकैनिज्म में से एक है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक प्रक्रिया

Sneeze Reflex: इंसानों के छींकने के पीछे बायोलॉजिकल घटनाओं की पूरी चेन होती है जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए डिजाइन की गई है. यह प्रकृति के सबसे तेज और सबसे स्मार्ट डिफेंस मेकैनिज्म में से एक है. यह इरिटेंट्स को आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में गहराई तक जाने से पहले ही आपके नाक से बाहर निकाल देता है. आइए जानते हैं छींक क्यों आती है और क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक प्रक्रिया.

1/6
जब पॉलेन, डस्ट माइट्स, पालतू जानवरों के बाल या फफूंदी जैसे पदार्थ नाक में जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्शन में आ जाता है. यह इन हानिरहित कणों को खतरा समझता है और हिस्टामाइन रिलीज करता है. यह सूजन नाक की लाइनिंग में इरिटेशन करती है जिससे छींक आती है.
जब पॉलेन, डस्ट माइट्स, पालतू जानवरों के बाल या फफूंदी जैसे पदार्थ नाक में जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्शन में आ जाता है. यह इन हानिरहित कणों को खतरा समझता है और हिस्टामाइन रिलीज करता है. यह सूजन नाक की लाइनिंग में इरिटेशन करती है जिससे छींक आती है.
2/6
सर्दी, फ्लू और बाकी रेस्पिरेट्री इनफेक्शन नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन पैदा करते हैं. जैसे-जाते वायरस बढ़ने लगता है इरिटेशन बढ़ती जाती है. यही वजह है कि छींक बार-बार आती है.
सर्दी, फ्लू और बाकी रेस्पिरेट्री इनफेक्शन नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन पैदा करते हैं. जैसे-जाते वायरस बढ़ने लगता है इरिटेशन बढ़ती जाती है. यही वजह है कि छींक बार-बार आती है.
3/6
धुआं, प्रदूषण, परफ्यूम, सफाई के केमिकल और यहां तक कि मिर्च जैसे मसाले भी नाक में सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं. एक बार इरिटेशन होने पर यह नसें दिमाग को तेजी से सिग्नल भेजती है और इरिटेंट को बाहर निकालने के लिए छींकने का सिग्नल देती हैं.
धुआं, प्रदूषण, परफ्यूम, सफाई के केमिकल और यहां तक कि मिर्च जैसे मसाले भी नाक में सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं. एक बार इरिटेशन होने पर यह नसें दिमाग को तेजी से सिग्नल भेजती है और इरिटेंट को बाहर निकालने के लिए छींकने का सिग्नल देती हैं.
4/6
लगभग 18 से 35% लोग फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स से ग्रस्त होते हैं. इसमें अचानक तेज रोशनी, खासकर सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर छींक आती है. यह आंख और नाक से जुड़ी नसों की क्रॉस वायरिंग की वजह से होता है.
लगभग 18 से 35% लोग फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स से ग्रस्त होते हैं. इसमें अचानक तेज रोशनी, खासकर सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर छींक आती है. यह आंख और नाक से जुड़ी नसों की क्रॉस वायरिंग की वजह से होता है.
5/6
गर्म कमरे से ठंडी हवा में जाने या फिर ठंडी हवा में सांस लेने से भी नाक की नसें अचानक रिएक्ट करती हैं. यह थर्मल झटका एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस के तौर पर छींक की वजह बनता है.
गर्म कमरे से ठंडी हवा में जाने या फिर ठंडी हवा में सांस लेने से भी नाक की नसें अचानक रिएक्ट करती हैं. यह थर्मल झटका एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस के तौर पर छींक की वजह बनता है.
6/6
कुछ लोगों को भारी खाना खाने के बाद भी छींक आती है. इसे स्नेटिएशन कहते हैं. यह पेट के फैलने की वजह से होती है जो छींक केंद्र से जुड़े नर्व पाथवे को एक्टिवेट करता है.
कुछ लोगों को भारी खाना खाने के बाद भी छींक आती है. इसे स्नेटिएशन कहते हैं. यह पेट के फैलने की वजह से होती है जो छींक केंद्र से जुड़े नर्व पाथवे को एक्टिवेट करता है.
Published at : 05 Dec 2025 07:04 PM (IST)
Tags :
Sneezing Sneeze Reflex Nasal Irritation

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
न्यूज़
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Putin Visit in India: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें PM मोदी संग बैठे पुतिन, जमकर हुई वायरल
Indigo Flight Crisis Updates: एयरपोर्ट पर पैड की भिख मांगता रहा पिता...नहीं हुई कोई सुनवाई!
Major Crisis For Indigo: क्या अब खत्म हो जाएगा IndiGo संकट? DGCA ने वापस लिया अपना आदेश |ABPLIVE
Dhurandhar Review: Ranveer Singh ने किया Surprise, R. Madhavan & Akshaye Khanna की दमदार screen presence
Flight Delay या Cancel? DGCA के नियम जो Airlines आपको नहीं बताती | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
न्यूज़
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
शिक्षा
हाईकोर्ट के आदेश के चलते UKPCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित, नई डेट्स जल्द होंगी जारी, जानें पूरी जानकारी
हाईकोर्ट के आदेश के चलते UKPCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित, नई डेट्स जल्द होंगी जारी, जानें पूरी जानकारी
यूटिलिटी
Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?
Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget