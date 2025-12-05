एक्सप्लोरर
Sneeze Reflex: क्या होता है छींक आने के पीछे का कारण, जानिये इसकी साइंटिफिक वजह
Sneeze Reflex: छींकना मानव शरीर के सबसे तेज डिफेंस मेकैनिज्म में से एक है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक प्रक्रिया
Sneeze Reflex: इंसानों के छींकने के पीछे बायोलॉजिकल घटनाओं की पूरी चेन होती है जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए डिजाइन की गई है. यह प्रकृति के सबसे तेज और सबसे स्मार्ट डिफेंस मेकैनिज्म में से एक है. यह इरिटेंट्स को आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में गहराई तक जाने से पहले ही आपके नाक से बाहर निकाल देता है. आइए जानते हैं छींक क्यों आती है और क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक प्रक्रिया.
Published at : 05 Dec 2025 07:04 PM (IST)
