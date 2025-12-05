जब पॉलेन, डस्ट माइट्स, पालतू जानवरों के बाल या फफूंदी जैसे पदार्थ नाक में जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्शन में आ जाता है. यह इन हानिरहित कणों को खतरा समझता है और हिस्टामाइन रिलीज करता है. यह सूजन नाक की लाइनिंग में इरिटेशन करती है जिससे छींक आती है.