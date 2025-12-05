हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें

अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें

Jay Pawar Rutuja Patil Wedding: इसी साल अप्रैल महीने में जय पवार और रुतुजा पाटिल की सगाई हुई थी. रुतुजा के पिता प्रवीण पाटिल सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं.

By : सनातन कुमार  | Updated at : 05 Dec 2025 11:53 PM (IST)
Jay Pawar Rutuja Patil Wedding: इसी साल अप्रैल महीने में जय पवार और रुतुजा पाटिल की सगाई हुई थी. रुतुजा के पिता प्रवीण पाटिल सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे जय पवार और रुतुजा पाटिल शुक्रवार (5 दिसंबर) को शादी के बंधन में बंध गए.

1/6
पवार परिवार के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों और जश्न से भरा रहा. जय पवार और रुतुजा की बहरीन में शादी हुई.
पवार परिवार के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों और जश्न से भरा रहा. जय पवार और रुतुजा की बहरीन में शादी हुई.
2/6
जय पवार की बुआ और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं.
जय पवार की बुआ और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने एक्स पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं.
3/6
सुप्रिया सुले ने दोनों को नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा,
सुप्रिया सुले ने दोनों को नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा, "यह हमारे परिवार के लिए बेहद खुशी का पल है क्योंकि दोनों साथ मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. जीवन भर प्यार, स्नेह और अटूट साथ की कामना करती हूं. ईश्वर करे कि दोनों हमेशा खुश और धन्य रहें."
4/6
इस शादी समारोह को बेहद प्राइवेट ही रखा गया.
इस शादी समारोह को बेहद प्राइवेट ही रखा गया.
5/6
इस तस्वीर में अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार (सबसे दाएं) दिख रहे हैं. उनके साथ शादी में शरीक हुए मेहमान हैं.
इस तस्वीर में अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार (सबसे दाएं) दिख रहे हैं. उनके साथ शादी में शरीक हुए मेहमान हैं.
6/6
जय पवार, डिप्टी सीएम अजित पवार के छोटे बेटे हैं.
जय पवार, डिप्टी सीएम अजित पवार के छोटे बेटे हैं.
Published at : 05 Dec 2025 11:39 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Jay Pawar

