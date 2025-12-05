एक्सप्लोरर
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
Jay Pawar Rutuja Patil Wedding: इसी साल अप्रैल महीने में जय पवार और रुतुजा पाटिल की सगाई हुई थी. रुतुजा के पिता प्रवीण पाटिल सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे जय पवार और रुतुजा पाटिल शुक्रवार (5 दिसंबर) को शादी के बंधन में बंध गए.
Published at : 05 Dec 2025 11:39 PM (IST)
अजित पवार के बेटे जय पवार की बहरीन में शादी, दुल्हन संग ऐसे किया खुशी का इजहार, देखें तस्वीरें
