न्यू डैड विक्की कौशल ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, कीमत जान रह जाएंगे हक्के-बक्के
Vicky Kaushal Buys New Car: विक्की कौशल ने पिता बनने के कुछ दिन बाद ही ब्रांड न्यू कार खरीदी है. एक्टर को हाल ही में अपनी नई गाड़ी के साथ देखा गया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है.
बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. अब विक्की ने अपनी कार कलेक्शन में एक नई लग्जिरियस गाड़ी शामिल कर ली है. 4 दिसंबर को एक्टर मुंबई में एक इवेंट में शामिल हुए थे. यहां वो अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ स्पॉट हुए. रिपोर्ट्स की मानें तो विक्की कौशल ने एक लेक्सस LM350h 4S कार खरीदी है.
लेक्सस LM350h 4S कार एक 4-सीटर कार है, जिसकी कीमत 3.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है. ये कार हाइब्रिड इंजन से चलती है. इसमें ड्राइव असिस्ट फीचर्स जैसे कि ब्रेक असिस्ट, रडार कैमरा वगैरह भी हैं, जिससे ड्राइव करना आसान और सिक्योर हो जाता है. गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल, पावर डोर, चार्जिंग, बेहतर इंटीरियर और लकड़ी‑लेदर का फिनिश भी है.
हाल ही में पेरेंट्स बने विक्की-कैटरीना
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर, 2025 को अपने पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज अनाउंस की थी. उन्होंने बताया था कि वो एक बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं. कपल ने इंस्टाग्राम पर लिखा था- 'हमारे खुशियों का खजाना इस दुनिया में आ गया है. बहुत प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ हमने अपने बेबी बॉय का वेलकम किया है.' पोस्ट के साथ कैप्शन में विक्की-कैटरीना ने लिखा- 'ब्लेस्ड.'
View this post on Instagram
विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्में
वर्कफ्रंट पर विक्की कौशल आखिरी बार फिल्म 'छावा' में दिखाई दिए थे. उनकी ये फिल्म इसी साल फरवरी में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे थे. लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी 'छावा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं अब विक्की कौशल 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विक्की के साथ रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी लीड रोल में होंगे.
विक्की कौशल के पास अमर कौशिक की फिल्म 'महावतार' भी पाइपलाइन में है. इसके अलावा वो 'तख्त' और 'लाहौर 1947' में भी दिखाई देंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL