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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSpace Colony: स्पेस में बनी इंसानी कॉलोनी तो कैसे होंगे घर, जानें पृथ्वी से कितना होगा अलग?

Space Colony: स्पेस में बनी इंसानी कॉलोनी तो कैसे होंगे घर, जानें पृथ्वी से कितना होगा अलग?

Space Colony: अगर स्पेस में इंसानी कॉलोनी बनी तो वहां के घर पृथ्वी से काफी अलग होंगे. आइए जानते हैं क्या होगा फर्क और स्पेस के घर कैसे होंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 30 Mar 2026 05:49 PM (IST)
Space Colony: अगर स्पेस में इंसानी कॉलोनी बनी तो वहां के घर पृथ्वी से काफी अलग होंगे. आइए जानते हैं क्या होगा फर्क और स्पेस के घर कैसे होंगे.

Space Colony: सोचिए कि आप एक ऐसे घर में जागते हैं जहां पर बिना सुरक्षा के बाहर कदम रखना तत्काल खतरे की वजह बन सकता है. अंतरिक्ष में मानव बस्तियां घर की हमारी परिभाषा को पूरी तरह से बदल देंगी. आइए जानते हैं कि अगर स्पेस में इंसानी कॉलोनी बनी तो वहां पर घर कैसे होंगे.

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पृथ्वी पर घरों के उलट जो प्राकृतिक वायु और मौसम प्रणालियों पर निर्भर होते हैं अंतरिक्ष घरों को पूरी तरह से सील बंद और वायु रोधी बनाया जा सकता है. दबाव और ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए अंदर की हवा के हर मॉलिक्यूल को काफी नियंत्रित किया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हल्का सा रिसाव भी बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है.
पृथ्वी पर घरों के उलट जो प्राकृतिक वायु और मौसम प्रणालियों पर निर्भर होते हैं अंतरिक्ष घरों को पूरी तरह से सील बंद और वायु रोधी बनाया जा सकता है. दबाव और ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए अंदर की हवा के हर मॉलिक्यूल को काफी नियंत्रित किया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हल्का सा रिसाव भी बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है.
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पृथ्वी से निर्माण सामग्री का परिवहन महंगा है. इस वजह से वैज्ञानिक चंद्रमा या फिर मंगल की मिट्टी जैसे संसाधनों का ही इस्तेमाल करेंगे. एडवांस्ड 3D प्रिंटिंग तकनीक से पूरे घर का निर्माण किया जा सकता है. इससे लागत कम होगी और कॉलोनी का तेजी से विस्तार मुमकिन हो पाएगा.
पृथ्वी से निर्माण सामग्री का परिवहन महंगा है. इस वजह से वैज्ञानिक चंद्रमा या फिर मंगल की मिट्टी जैसे संसाधनों का ही इस्तेमाल करेंगे. एडवांस्ड 3D प्रिंटिंग तकनीक से पूरे घर का निर्माण किया जा सकता है. इससे लागत कम होगी और कॉलोनी का तेजी से विस्तार मुमकिन हो पाएगा.
Published at : 30 Mar 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
NASA Space Homes Space Colony

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