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Space Colony: स्पेस में बनी इंसानी कॉलोनी तो कैसे होंगे घर, जानें पृथ्वी से कितना होगा अलग?
Space Colony: अगर स्पेस में इंसानी कॉलोनी बनी तो वहां के घर पृथ्वी से काफी अलग होंगे. आइए जानते हैं क्या होगा फर्क और स्पेस के घर कैसे होंगे.
Space Colony: सोचिए कि आप एक ऐसे घर में जागते हैं जहां पर बिना सुरक्षा के बाहर कदम रखना तत्काल खतरे की वजह बन सकता है. अंतरिक्ष में मानव बस्तियां घर की हमारी परिभाषा को पूरी तरह से बदल देंगी. आइए जानते हैं कि अगर स्पेस में इंसानी कॉलोनी बनी तो वहां पर घर कैसे होंगे.
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Published at : 30 Mar 2026 05:49 PM (IST)
Tags :NASA Space Homes Space Colony
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प्रेम कुमारJournalist
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