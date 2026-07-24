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भारत से पहले इन देशों में भी हो चुके हैं Gen Z आंदोलन, जानें क्या रहा उनका हासिल?

भारत में NEET विवाद को लेकर CJP का प्रदर्शन और छात्रों का जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य कई देशों में भी जेन-जी ने प्रदर्शन से सत्ता की चूलें हिला दी हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 24 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जिद पर अड़ी सीजेपी का विरोध प्रदर्शन अब गंभीर मोड़ ले चुका है. केंद्रीय प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि वह सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ किसी भी वक्त चर्चा के लिए तैयार हैं. लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर शासन सच में मामले का समाधान चाहता है तो उसे प्रतिनिधियों को जंतर-मंतर आना होगा या फिर किसी तटस्थ जगह पर वार्ता आयोजित करनी होगी. इसी सब तनातनी के बीच आज सीजेपी ने पूरे देश में शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर उतरने की घोषणा की है. चलिए जान लेते हैं कि आखिर भारत से पहले किन देशों में जेन-जी के प्रदर्शन देखने को मिले.

बांग्लादेश में युवाओं ने ढहाई हसीना सरकार

बांग्लादेश में साल 2024 में युवाओं का ऐसा ही एतिहासिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. वहां पर सरकारी नौकरियों में भेदभावपूर्ण आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों ने सड़कों पर मोर्चा खोला थआ. देखते ही देखते यह आंदोलन देशभर में फैल गया और बेहद उग्र हो गया. उथल पुथल और भारी दबाव के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वे देश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुईं. इस घटनाक्रम को दुनिया की पहली सफल Gen-Z क्रांति के तौर पर देखा गया.

नेपाल में भी युवाओं का प्रदर्शन से गिरी सरकार

नेपाल में साल 2025 में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंधों से आक्रोशित युवाओं ने सीधे संसद भवन का रुख किया. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में पुलिस की गोलीबारी से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए. इस दौरान गुस्साए लोगों ने उप-प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पर भी हमला किया. चौतरफा बढ़ते दबाव से सामने घुटने टेकते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री के.पी.शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. 

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थाईलैंड में लीक संचार और सैन्य दुर्व्यवहार पर हटीं शिनावात्रा

थाईलैंड में जुलाई 2025 के दौरान राजनीतिक संकट तब गहराया जब कंबोडिया के साथ लीक हुए गोपनीय संचार और सैन्य दुर्व्यवहार की खबरें सामने आईं. इसके विरोध में हजारों की तादात में युवा सड़कों पर उतर आए और व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. राजनीतिक हलचल और जनआक्रोश के बीच कानूनी प्रक्रिया तेज हुई और अदालत के आदेश के बाद अगस्त 2025 में तत्कालीन प्रधानमंत्री फेथोंगथेंग शिनावात्रा को उनके पद से हटा दिया गया. इस पूरे आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि युवा वर्ग सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और नैतिकता से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है.

केन्या से श्रीलंका तक आर्थिक नीतियों पर भड़के युवा

दुनियाभर के अन्य हिस्सों में भी युवाओं के नेतृत्व में बड़े बदलाव देखे गए हैं. केन्या में सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद टैक्स बढ़ोतरी वाले फाइनेंस बिल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुए. इसी तरह से श्रीलंका, इंडोनेशिया और पेरू जैसे देशों में भी भीषण आर्थिक संकट, बेकाबू महंगाई और पेंशन के नियमों में किए गए बदलावों के खिलाफ नई पीढ़ी सड़कों पर उतरी. भारत से केन्या तक इन आंदोलनों की मुख्य वजह युवाओं का असंतोष ही रहा.

यह भी पढ़ें: NEET Paper Leak Protest: क्या होती हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, नॉर्मल अदालत से यहां कितनी अलग होती है सुनवाई

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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