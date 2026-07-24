कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है. हालांकि उन्होंने इस बार सरकार को घेरने के अलावा नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे छात्रों की जमकर तारीफ की है. इससे पहले उन्होंने गुरुवार (23 जुलाई) को पाकिस्तानी उर्दू शायर मुनीर नियाजी के एक मशहूर शेर का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि सरकार का जवाब बहुत देर से आया है.

इस बार शशि थरूर ने छात्रों की तारीफ करते हुए एक कविता शेयर की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा हमें इन बच्चों से नाव पार लगाने का जज्बा सीखना होगा. कविता के जरिए कांग्रेस के दिग्गज नेता का कहना है कि सरकार के विरोध प्रदर्शन को रोकने की इतनी कोशिशों के बाद भी छात्रों का हौसला नहीं टूटा है, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने जैसी घटनाओं के बावजूद बच्चे डरे नहीं और इन्होंने डटकर सामना किया.

कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है, इसमें आए दिन छात्रों और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस प्रदर्शन के जरिए भारत के जेन-जी के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान छात्रों की क्रिएटिविटी देख हर कोई हैरान रह जा रहा है. युवाओं में प्रदर्शन को लेकर जोश अबतक बना हुआ है.

शशि थरूर ने ये कविता पोस्ट की है-

सीखने होंगे हुनर बच्चों से

इनसे, ये जज़्बा भी लेना होगा

गर लगानी है नाव पार हमें

हमें, बड़े हौसले से खेना होगा

जब अंधेरा लगा घना इनको

ये जरा सा भी तो ना घबराए

चांद पकड़ा बस अपनी उंगली से

चांद को धरती पे ही ले आए …

बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डटकर मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े दिखे हैं लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने मोदी सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. इससे पहले पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर पाकिस्तानी शायर मुनीर नियाजी का शेर लिखकर जमकर कटाक्ष किया था.

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