राशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के संसद मार्च लाठीचार्ज की याचिका की खारिज? CJI सूर्यकांत ने बताया सच, बोले- 'कोई... '

CJP के संसद मार्च लाठीचार्ज की याचिका की खारिज? CJI सूर्यकांत ने बताया सच, बोले- 'कोई... '

CJI Surya Kant CJP Protest: सीजेआई ने कहा कि इस मामले में SC में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई. अदालत के सामने केवल एक प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) भेजा गया था, जिसे याचिका नहीं माना जा सकता.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 24 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार (24 जुलाई) को उन मीडिया रिपोर्टों को गलत ठहराया, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी. अदालत के सामने केवल एक प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) भेजा गया था, जिसे याचिका नहीं माना जा सकता.

सीजेआई ने कहा कि पिछले दो दिनों से कुछ मीडिया संस्थानों में पूरी तरह गलत खबरें चलाई गईं. इनमें दावा किया गया कि मामला अदालत में दायर किया गया था और मुख्य न्यायाधीश ने उसे तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि यह जानकारी पूरी तरह गलत है.

सीजेआई ने वायरल खबरों को बताया गलत

उन्होंने कहा, 'पिछले दो दिनों में पूरी तरह झूठा बयान दिया गया कि मामला दायर किया गया था. मीडिया पूरी तरह जिम्मेदारी से हटकर गलत रिपोर्टिंग कर रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया.' मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान साफ किया कि अदालत में किसी मामले की सुनवाई तभी संभव होती है, जब संबंधित पक्ष विधिवत याचिका दाखिल करे. 

क्या है पूरा मामला

दरअसल 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च किया था. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया था. साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे. इस मामले को लेकर 22 जुलाई को वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन का जिक्र करते हुए कोर्ट से स्वत: संज्ञान  लेने का अनुरोध किया था. कोर्ट से वीडियो फुटेज देखने का भी आग्रह किया गया था.

यह भी पढ़ें : 'ऐसे नहीं जाने दे सकते...', नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से क्या कहा?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk CJI Surya Kant CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP के संसद मार्च लाठीचार्ज की याचिका की खारिज? CJI सूर्यकांत ने बताया सच, बोले- 'कोई... '
CJP के संसद मार्च लाठीचार्ज की याचिका की खारिज? CJI सूर्यकांत ने बताया सच, बोले- 'कोई... '
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 5 Highlights: केंद्र ने राज्यसभा में पेश किया वंदे मातरम बिल, विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही स्थगित
केंद्र ने राज्यसभा में पेश किया वंदे मातरम बिल, विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही स्थगित
इंडिया
राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पेश हुआ वंदे मातरम बिल, अपमान पर मिलेगी सजा
राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पेश हुआ वंदे मातरम बिल, अपमान पर मिलेगी सजा
इंडिया
Sonam Wangchuk: 26 दिन के अनशन को तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक को पत्नी गीतांजलि ने मनाया, क्या अब लद्दाख वापसी होगी?
26 दिन के अनशन को तोड़ने के लिए सोनम वांगचुक को पत्नी गीतांजलि ने मनाया, क्या अब लद्दाख वापसी होगी?
Advertisement

वीडियोज

CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: JP Nadda ने वांगचुक का ऐसे तुड़वाया अनशन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद, इंटरनेट पर भी पाबंदी, CJP-सरकार की बैठक जारी
Live: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद, इंटरनेट पर भी पाबंदी, CJP-सरकार की बैठक जारी
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'क्या पहले कानून नहीं था...', अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने PM मोदी के आश्वासन पर उठाए सवाल
'क्या पहले कानून नहीं था...', अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने PM मोदी के आश्वासन पर उठाए सवाल
इंडिया
Explained: सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
शिक्षा
ISRO दे रहा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन सकता है अप्लाई? 
ISRO दे रहा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन सकता है अप्लाई? 
ABP NEWS
PM Modi on Paper Leak : छात्रों के साथ न्याय करेंगे पीएम मोदी, पेपर लीक पर तोड़ी चुप्पी
PM Modi on Paper Leak : छात्रों के साथ न्याय करेंगे पीएम मोदी, पेपर लीक पर तोड़ी चुप्पी
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : नड्डा को देखकर क्या बोले सोनम वांगचुक?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : नड्डा को देखकर क्या बोले सोनम वांगचुक?
ENT LIVE
The India Story Review: Pesticides पर बनी ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी
The India Story Review: Pesticides पर बनी ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी
ENT LIVE
Uttar Da Puttar Review: Family के साथ देखने लायक Comedy Film या नहीं?
Uttar Da Puttar Review: Family के साथ देखने लायक Comedy Film या नहीं?
ENT LIVE
Badshah-Isha Rikhi की Viral Post से मचा बवाल, क्या रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं?
Badshah-Isha Rikhi की Viral Post से मचा बवाल, क्या रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं?
Embed widget