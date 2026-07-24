जेपी से लेकर अन्ना और अब कॉकरोच... इन बड़े आंदोलनों ने बदली देश की दशा और दिशा, जानें इतिहास

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेपी, मंडल आंदोलनों ने भारत की राजनीति को बदल दिया।

अन्ना, निर्भया आंदोलनों ने भ्रष्टाचार और सुरक्षा पर जोर दिया।

किसान, CAA विरोधों ने सरकार को नीतियों पर झुकाया।

कॉकरोच आंदोलन ने नीट लीक, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए।

CJP Protest: जन आंदोलनों ने बार-बार भारत के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बदला है. इन आंदोलनों की वजह से अक्सर सरकारों को जनता के गुस्से और बदलाव की मांगों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया गया है. 1974 के जेपी आंदोलन और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से लेकर हाल ही में शुरू हुए कॉकरोच आंदोलन तक, हर आंदोलन ने अपने समय की चिंता को दिखाया है और अलग-अलग तरीके से सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित किया है. आइए जानते हैं देश पर गहरा असर डालने वाले कुछ बड़े आंदोलनों के बारे में.

जेपी आंदोलन 1974

अनुभवी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में शुरू हुआ जेपी आंदोलन आजाद भारत में छात्रों के नेतृत्व वाले सबसे जरूरी आंदोलन में से एक था. इसकी शुरुआत भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता की बढ़ती नाराजगी के बीच हुई थी. विरोध प्रदर्शन पहले गुजरात और बिहार में शुरू हुए थे और इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए.

इस आंदोलन ने उस समय की इंदिरा गांधी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी थी. इस दौरान पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था. आपातकाल खत्म होने के बाद विपक्षी दल जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट हुए. इसके बाद 1977 में केंद्र में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी.

मंडल आयोग विरोधी आंदोलन 1990

वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन शुरू हुए. दरअसल इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया गया था. इस आंदोलन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखे गए और यह भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. इसने जाति आधारित राजनीति की भूमिका को काफी ज्यादा मजबूत किया और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के उदय में योगदान दिया.

अन्ना हजारे आंदोलन 2011

अन्ना हजारे की लीडरशिप में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 21वीं सदी के सबसे बड़े जन अभियान में से एक बन गया था. 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और कॉमनवेल्थ गेम घोटाले से जुड़े आरोपों से प्रेरित इस आंदोलन को शहरी मध्यम वर्गीय नागरिकों का काफी ज्यादा समर्थन मिला और टेलीविजन कवरेज में सोशल मीडिया के जरिए इसे काफी ज्यादा तेज रफ्तार मिली.

इस अभियान ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत जन लोकपाल कानून को बनाने की मांग की. इसने आम आदमी पार्टी को जन्म देकर भारतीय राजनीति को भी एक बड़ा और नया रूप दिया और 2014 के आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल को हिलाने में एक बड़ी भूमिका.

निर्भया आंदोलन 2012

दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और महिलाओं के लिए सख्त कानून और बेहतर सुरक्षा की मांग की. देशभर में फैले आक्रोश की वजह से सरकार को जस्टिस वर्मा कमेटी बनानी पड़ी. इसकी सिफारिश के बाद यौन अपराधों से जुड़े अपराधी कानून में बड़े बदलाव किए गए. इस घटना ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया को भी तेज किया.

ऐतिहासिक किसान आंदोलन 2020-2021

केंद्र के तीन कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आधुनिक भारत के सबसे लंबे आंदोलन में से एक बन गया. मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं जैसे सिंधु, टिकरी और गाजीपुर पर लगभग 1 साल तक डेरा डाले रखा. इस आंदोलन ने सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा. इसके बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की.

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नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन

नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शन असम से शुरू होकर धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गए. दिल्ली का शाहीन बाग इस आंदोलन का प्रतीकात्मक केंद्र बन गया था. इस आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और नागरिकता के साथ संवैधानिक मूल्यों पर बहस छेड़ दी. कोरोना महामारी फैलने के बाद आखिरकार यह विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया.

कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन

मई में शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन युवाओं के नेतृत्व वाला एक अभियान था. इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई और बाद में यह देशव्यापी सड़क प्रदर्शन में बदल गया. यह आंदोलन नीट का पेपर लीक होने और बेरोजगारी को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच शुरू हुआ.

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