छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल की Electric Stick! इसमें कितने वोल्ट का झटका लगता है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीट प्रदर्शन में इलेक्ट्रिक स्टिक के आरोप, पुलिस ने नकारा।

इलेक्ट्रिक स्टिक अस्थायी रूप से बेअसर करने वाला गैर-घातक उपकरण है।

उच्च वोल्टेज के बावजूद, कम करंट इसे गैर-घातक बनाता है।

पुलिस ने भीड़ नियंत्रण में आंसू गैस, लाठीचार्ज का उपयोग बताया।

NEET Paper Leak Protest: दिल्ली में सांसद चलो विरोध प्रदर्शन के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक के इस्तेमाल के आरोपों ने सुरक्षा बल द्वारा भीड़ को काबू करने के तरीके पर नई बहस छेड़ दी है. कई छात्रों का यह दावा है कि सोमवार के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टिक का इस्तेमाल किया. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टिक क्या है और यह कैसे काम करती है.

इलेक्ट्रिक स्टिक क्या है?

इलेक्ट्रिक स्टिक कानून लागू करने वाली एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी की जान नहीं जाती. इसे सामान्य स्थिति में किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बे असर करने के लिए बनाया गया है. इससे उन्हें कोई स्थायी चोट नहीं पहुंचती. यह हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक डिसचार्ज देते हैं जो शरीर के तांत्रिक और मांसपेशियों के तंत्र में रुकावट डालता है. इससे व्यक्ति कुछ समय के लिए मांसपेशियों पर अपना कंट्रोल खो देता है.

इसमें कितने वोल्टेज का करंट?

सुरक्षा एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य शौक बैटन मॉडल और उनके मकसद के आधार पर लगभग 20000 वोल्ट से लेकर 20 लाख वोल्ट तक करंट पैदा कर सकते हैं. हालांकि यह वोल्टेज काफी ज्यादा लगती है लेकिन सिर्फ वोल्टेज से यह तय नहीं होता कि इलेक्ट्रिक शॉक कितना खतरनाक है.

सबसे जरूरी बात शरीर से बहने वाले करंट की मात्रा है. इलेक्ट्रिक स्टिक को काफी कम करंट देने के लिए बनाया गया है. इसे आमतौर पर मिलीएम्पियर में मापा जाता है. इस वजह से सामान्य स्थिति में इन्हें जानलेवा न होने वाले हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है.

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इतनी ज्यादा वोल्टेज के बावजूद भी जानलेवा क्यों नहीं?

हाई वोल्टेज डिस्चार्ज पैदा करने के बावजूद इलेक्ट्रिक स्टिक को काफी कम समय और काफी कम करंट लेवल पर बिजली देने के लिए बनाया गया है. इस कॉम्बिनेशन से नस और मांसपेशी के बीच का संपर्क कुछ समय के लिए टूट जाता है. इससे दर्द, मांसपेशियों में बिना मर्जी के खिंचाव और कुछ समय के लिए कमजोरी महसूस होती है.

सामान्य स्थिति में कुछ समय बाद इसका असर खत्म हो जाता है और कोई भी स्थायी चोट नहीं लगती. हालांकि बल का इस्तेमाल करने वाले किसी भी उपकरण की तरह कुछ खास स्थिति में मेडिकल जोखिम बढ़ सकते हैं. खासकर तब जब किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो या फिर कोई दूसरी जटिल समस्या हो.

पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करने की बात कही?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक विरोध प्रदर्शन को संभालते समय जवानों ने भीड़ को काबू करने के लिए तय तरीकों का ही पालन किया. पुलिस बल के मुताबिक हालात को संभालने के लिए मौजूदा नियमों के तहत जहां भी जरूरत पड़ी आंसू गैस और पारंपरिक लाठी चार्ज का ही इस्तेमाल किया गया.

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