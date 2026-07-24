INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्लॉगBihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!

Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!

Written By : कुमार सम्भव जैन |  Updated at : 24 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

कहावत है, 'हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े-लिखे को फारसी क्या!' लेकिन आज के इस डिजिटल और Gen Z वाले युग में इस कहावत को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है. और इसमें बिहारी तड़का लगा हो तो नया मुहावरा होना चाहिए- 'हाथ में मोबाइल हो तो डर क्या और बिहारी जब फॉर्म में हो तो टियर गैस का असर क्या!'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का जो नया अपग्रेडेड वर्जन दिल्ली में देखने को मिला, उसने यह साबित कर दिया है कि भारत में अब आंदोलन सिर्फ मांग मनवाने के लिए नहीं, बल्कि अपना भौकाल और लंतरानी यानी एटिट्यूड सेट करने के लिए भी होते हैं. खासकर जब बात दिल्ली बनाम बिहार के प्रदर्शनों की हो तो भैया फर्क बिल्कुल वैसा ही है, जैसे दिल्ली के मासूम मोमोज और बिहार का धधकता लिट्टी-चोखा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे Gen Z के कुछ अद्भुत, अद्वितीय और पूरी तरह से गर्दामय प्रदर्शन पर एक नजर मार लेते हैं. 

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर जब पुलिस वाटर कैनन चलाती है तो लोग छाता ढूंढते हैं या भाग खड़े होते हैं. जब यही काम हमारे बिहारी बाबू या जेन-जी छात्रों पर होता है तो उनका रिएक्शन होता है- 'अरे वाह! भयंकर गर्मी में फ्री का रेन-डांस!'

वॉटर कैनन लेकर आए पुलिसवाले ने शायद सोचा होगा कि भय बिनु होइ न प्रीति, लेकिन यहां तो पानी की बौछार खाकर लड़के ऐसे उछलते दिखे, जैसे सावन का झूला झूल रहे हों. प्रशासन पानी मार रहा है भीड़ भगाने के लिए और लड़के आगे बढ़-बढ़कर कह रहे हैं, 'थोड़ा पीठ पे भी मारिएगा सर, बहुत दिन से नहाए नहीं हैं. शायद इसे ही आपदा में अवसर ढूंढना कह गए हैं महापुरुष!

एक नौजवान हाथ में पुलिस के हेलमेट पर लगी फाइबर की जाली को लेकर इस कदर घूमता दिखा, जैसे ओलंपिक का गोल्ड उसके हाथ लग गया. किसी ने पूछा, 'कहां से मिला?' तो भाई साहब का जवाब और अंदाज ऐसा था, जैसे उसकी विक्ट्री परेड बस निकलने ही वाली है. 

'अरे कबाड़ दिए एकदम... मुड़िए पे लगा था' 

अब बताइए! पुलिस जिसे अपनी सुरक्षा के लिए पहनती है, उसे हमारे ये शूरवीर 'रिटर्न गिफ्ट' समझकर घर ले जा रहे हैं. पुलिस के ही हथियार का इस्तेमाल धूप के चश्मे या सेल्फी प्रॉप की तरह किया जा रहा है. सच ही है भइया, बिहारी जुगाड़ के आगे नासा वाले भी पानी भरते नजर आते हैं.

तभी एक मोहतरमा दहाड़ती नजर आती हैं. आंखों में दहकते अंगारे और दमदार आवाज में कहती हैं, 'ये दिल्ली नहीं है, बिहार है! एक पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है, मारेगा तो तुरंत मारेगा... सच ही कहा है किसी ने कि बिहार की लड़कियां भी शेरनी होती हैं!

मतलब सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम-लट्ठा!... दिल्ली वालों का प्रदर्शन शायद कैंडल मार्च तक सिमट जाए, लेकिन बिहार में जब बात इज्जत पर आती है तो लड़के छोड़िए, लड़कियां भी चंडी का रूप धर लेती हैं. वह क्लियर मैसेज देती हैं कि आप लाठी चलाएंगे तो हम क्या आरती उतारेंगे? और दूसरी लड़की तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला फंडा लगाते हुए कहती है कि ई बिहार है बाबू, जंतर-मंतर नहीं!

प्रदर्शन का सबसे शानदार और साइंस से लबरेज सीन तो बैरिकेड के साथ होने वाली रस्साकशी (Tug of War) का रहा. एक तरफ पुलिस के जवान पूरी ताकत से बैरिकेड पकड़े दिखे तो दूसरी तरफ छात्रों की फौज उसे अपनी तरफ खींचती नजर आई. 

फिजिक्स के छात्रों ने सड़क पर न्यूटन का तीसरा नियम Every action has an equal and opposite reaction साबित कर दिया. मजे की बात तो यह रही कि कि बैरिकेड के पहियों का भी पूरा फायदा उठाया गया और बिहार के लाला खींचकर उसे अपने साथ ही ले गए. 

अचानक भीड़ में एक शख्स नजर आया, जो कोई झंडा या बैनर नहीं, बल्कि लकड़ी काटने वाली विशालकाय मशीन Chainsaw लेकर आया था. शायद भाई बैरिकेड को बीच से चीरने का इरादा लेकर आया था. कमस से उसके आसपास कोई नजर नहीं आया. इसे कहते हैं शुद्ध भौकाल. काम हो या न हो, औजार ऐसा रखो कि सामने वाला खुद ही रास्ता नाप ले.

बिहारी Gen-Z का ग्रीक गॉड तो ऐसा लड़का बना, जिसकी आंखें लाल तो मुंह से धुआं निकलता दिखा. कसम से उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी, जैसे उसने एवरेस्ट की चोटी फतेह कर ली हो. कैमरे के सामने उसने फूड ब्लॉगर अंदाज में जो कहा, उसे सुनकर शायद आप भी एक बार ट्राई कर ही लें.

'First tear gas experience unlocked! कभी टेस्ट नहीं किए थे कि कैसा होता है... खुद जाके घुस गए धुआं में! बड़ी कड़क माल है गाइज... 0% एथेनॉल वाला!'

पुलिस ने सोचा था कि हम डंडा चलाकर डरा देंगे, लेकिन बिहारी लइके लाठी का इस्तेमाल सेल्फी स्टिक की तरह करने को बेताब दिखे. प्रशासन आंदोलन रोकने को परेशान दिखा तो हमारे युवा नया 'एक्सपीरियंस' अनलॉक करने की प्लानिंग करते नजर आए. 

वैसे यह तो क्लियर हो गया कि ई बिहार है बाबू. यहां हर मुसीबत का एक ही इलाज है- 'थोड़ा हंस लो, थोड़ा गर्दा उड़ा दो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो!'

बिहार के बवाल ने साबित कर दिया कि यह आंदोलन अब एक 'इवेंट' है. इसमें एक्शन है, इमोशन है, कॉमेडी है और सबसे बड़ी बात भरपूर कंटेंट है. पुलिस ड्यूटी कर रही है तो लइके 'रील' बना रहे हैं. भइया! कुछ भी कहो, जब बात बकैती और भौकाल की आती है तो इन युवाओं का कोई सानी नहीं है.

Published at : 24 Jul 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janata Party Bihar Protest Viral Video Bihar Gen Z Student Protest Viral Video
View More

ओपिनियन

Blog
क्या न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन सिर्फ दुश्मनों के लिए है? ट्रंप प्रशासन, सऊदी अरब और अमेरिका का दोहरा मापदंड
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Blog
राजनीतिक बहसों से दूर धरातल पर बदलते भारत का सच, निवेशक की नजर से कितना बदला बिहार?
एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
Blog
Opinion: इथेनॉल की दौड़: क्या भारत सही दिशा में बढ़ रहा है या बड़ी गलती कर रहा है?
शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Blog
Opinion: सिर्फ फ्रेंचाइजी नहीं, भारत की उद्यमिता क्रांति के नए इंजन बन रहे हैं बिजनेस एक्सपो
अंकित सूद
अंकित सूद
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

ट्रेंडिंग न्यूज

Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
29 साल के सऊदी प्रिंस की रहस्यमयी तरीके, लग्जरी होटल में ड्रग्स और शराब पार्टी के बाद मिला शव
29 साल के सऊदी प्रिंस की रहस्यमयी तरीके, लग्जरी होटल में ड्रग्स और शराब पार्टी के बाद मिला शव
बिहार
Bihar Protest Live: छात्र आंदोलन के बीच बिहार में कैसा है माहौल? अब मधेपुरा में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी
छात्र आंदोलन के बीच बिहार में कैसा है माहौल? अब मधेपुरा में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी
इंडिया
Internet Shutdown: प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना कितना कानूनी? हर बार क्यों बैन कर देती है सरकार
प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना कितना कानूनी? हर बार क्यों बैन कर देती है सरकार
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
ABP APP ABP APP

वीडियोज

Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: JP Nadda ने वांगचुक का ऐसे तुड़वाया अनशन
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: वांगचुक के अनशन तोड़ने पर CJP का फूटा गुस्सा?

ट्रेडिंग ओपीनियन

कुमार सम्भव जैन
कुमार सम्भव जैनNews Editor
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
29 साल के सऊदी प्रिंस की रहस्यमयी तरीके, लग्जरी होटल में ड्रग्स और शराब पार्टी के बाद मिला शव
29 साल के सऊदी प्रिंस की रहस्यमयी तरीके, लग्जरी होटल में ड्रग्स और शराब पार्टी के बाद मिला शव
बिहार
Bihar Protest Live: छात्र आंदोलन के बीच बिहार में कैसा है माहौल? अब मधेपुरा में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी
छात्र आंदोलन के बीच बिहार में कैसा है माहौल? अब मधेपुरा में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी
इंडिया
Internet Shutdown: प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना कितना कानूनी? हर बार क्यों बैन कर देती है सरकार
प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना कितना कानूनी? हर बार क्यों बैन कर देती है सरकार
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी का खुलासा, बोलीं- 'मैं और खुलकर क्या कहूं?'
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 5 LIVE: लोकसभा में भारी हंगामा, विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कर रहा मांग, रिजिजू बोले- चर्चा करें...
LIVE: लोकसभा में भारी हंगामा, विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कर रहा मांग, रिजिजू बोले- चर्चा करें...
शिक्षा
IGNOU स्टूडेंट्स और एलुमनाई के लिए बड़ा मौका, शुरू होने वाली है प्लेसमेंट ड्राइव
IGNOU स्टूडेंट्स और एलुमनाई के लिए बड़ा मौका, शुरू होने वाली है प्लेसमेंट ड्राइव
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget