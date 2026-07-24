अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा

नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन को लेकर अब समाज के हर वर्ग से समर्थन देखने को मिल रहा है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से साथ उठा रहे हैं और सपा मुखिया के समर्थन में कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह भी उतर आई हैं. भानवी सिंह ने छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है.

राजा भैया की पत्नी ने अखिलेश यादव का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो लोकसभा में छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर भड़कते हुए दिख रहे हैं. सपा मुखिया ने कहा कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे. उन्होंने सवाल किया क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे. वहां बच्चों के कपड़े तक फाड़े गए.

अखिलेश यादव के समर्थन में राजा भैया की पत्नी

भानवी सिंह ने अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा- 'इस न्याय की लड़ाई में जो भी छात्र, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक सच और न्याय के पक्ष में निडर होकर खड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार. किसी भी जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके वे लोग होते हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं.

इतिहास केवल बड़े नेताओं को ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत नागरिकों को भी याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में सच का साथ दिया, अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया और न्याय की लड़ाई को अपनी उपस्थिति, अपने साहस और अपने समर्थन से मजबूत बनाया. लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है. जब तक सच बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक न्याय की उम्मीद भी जिंदा रहेगी.

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छात्रों के आंदोलन को सपा का समर्थन

बता दें कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन कर रही है. सपा के कई सांसद सीजेपी के मंच पर भी पहुंचे. 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद डिंपल यादव भी वहां पहुंची थी और घायल बच्चों की मदद करते हुए दिखाई दीं. ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रही.

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