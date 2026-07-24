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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा

अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा

UP News: राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में आ गई हैं. उन्होंने छात्रों की आवाज उठाने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव का आभार जताया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 24 Jul 2026 02:45 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के आंदोलन को लेकर अब समाज के हर वर्ग से समर्थन देखने को मिल रहा है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से साथ उठा रहे हैं और सपा मुखिया के समर्थन में कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह भी उतर आई हैं. भानवी सिंह ने छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है.

राजा भैया की पत्नी ने अखिलेश यादव का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वो लोकसभा में छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर भड़कते हुए दिख रहे हैं. सपा मुखिया ने कहा कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे. उन्होंने सवाल किया क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे. वहां बच्चों के कपड़े तक फाड़े गए. 

अखिलेश यादव के समर्थन में राजा भैया की पत्नी

भानवी सिंह ने अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा- 'इस न्याय की लड़ाई में जो भी छात्र, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक सच और न्याय के पक्ष में निडर होकर खड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार. किसी भी जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके वे लोग होते हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं.

इतिहास केवल बड़े नेताओं को ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत नागरिकों को भी याद रखता है जिन्होंने कठिन समय में सच का साथ दिया, अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया और न्याय की लड़ाई को अपनी उपस्थिति, अपने साहस और अपने समर्थन से मजबूत बनाया. लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है. जब तक सच बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तब तक न्याय की उम्मीद भी जिंदा रहेगी. 

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छात्रों के आंदोलन को सपा का समर्थन

बता दें कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन कर रही है. सपा के कई सांसद सीजेपी के मंच पर भी पहुंचे. 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद डिंपल यादव भी वहां पहुंची थी और घायल बच्चों की मदद करते हुए दिखाई दीं. ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रही. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 24 Jul 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Raja Bhaiya Akhilesh Yadav UP News Bhanvi Singh
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