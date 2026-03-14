हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी, वीडियो वायरल

"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी, वीडियो वायरल

इस वीडियो में किचन का एक ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जिसे देखकर पहले तो लोग हैरान रह जाते हैं और फिर हंसी भी नहीं रोक पाते. दरअसल वीडियो में एक बर्तन में सब्जी की ग्रेवी पकती नजर आ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Mar 2026 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारत को जुगाड़ का देश यूं ही नहीं कहा जाता. यहां लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ऐसा तरीका निकाल लेते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी सिर खुजाने लगें. कभी बाइक को ट्रैक्टर बना दिया जाता है तो कभी टूटे फर्नीचर से नई मशीन तैयार कर दी जाती है. अब सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

इस वीडियो में किचन का एक ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जिसे देखकर पहले तो लोग हैरान रह जाते हैं और फिर हंसी भी नहीं रोक पाते. दरअसल वीडियो में एक बर्तन में सब्जी की ग्रेवी पकती नजर आ रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह गैस चूल्हे या इंडक्शन पर नहीं बल्कि इमर्शन रॉड से पकाई जा रही है.

किचन में दिखा अनोखा जुगाड़

वायरल हो रहे वीडियो में एक किचन का दृश्य दिखाई देता है जहां एक बर्तन में सब्जी की ग्रेवी रखी हुई है. सामान्य तौर पर ऐसी सब्जी गैस चूल्हे पर पकती है, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग नजर आता है. बर्तन के अंदर एक इमर्शन रॉड डाली गई है जो बिजली से जुड़ी हुई दिखाई देती है. कुछ ही देर में बर्तन के अंदर से भाप उठने लगती है और ग्रेवी उबलती हुई नजर आती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Srikanth Dappu (@mr.srikanth_94)

इमर्शन रॉड से उबलने लगी सब्जी

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही इमर्शन रॉड चालू की जाती है, वह गर्म होकर आसपास के तरल को गर्म करने लगती है. धीरे धीरे सब्जी में बुलबुले उठने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो वह गैस पर ही पक रही हो. यह दृश्य देखकर कई लोग हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर इमर्शन रॉड का इस्तेमाल केवल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है.

गैस सिलेंडर की किल्लत से जोड़कर देख रहे लोग

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कमी के चलते लोगों ने यह नया जुगाड़ निकाला है. हालांकि यह साफ नहीं है कि वीडियो कहां का है और इसे किस परिस्थिति में बनाया गया. लेकिन गैस की किल्लत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इस वीडियो ने लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत में अगर गैस खत्म हो जाए तो भी खाना बनना बंद नहीं होगा. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि अब अगला कदम होगा आयरन से रोटी सेंकना. कुछ लोगों ने इसे देसी जुगाड़ की मिसाल बताया तो कुछ ने इसे खतरनाक भी कहा.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 14 Mar 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Immersion Rod TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी
ट्रेंडिंग
Video: जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
ट्रेंडिंग
Video: घर में पानी खत्म हुआ तो गंदे नाले में नहाने लगा शख्स, वीडियो देख बोले यूजर्स, ये कौनसा स्पा है भाई
घर में पानी खत्म हुआ तो गंदे नाले में नहाने लगा शख्स, वीडियो देख बोले यूजर्स, ये कौनसा स्पा है भाई
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच एक्टिव हो गए भारत के वैज्ञानिक, खाना बनाने का देसी जुगाड़ वायरल
LPG संकट के बीच एक्टिव हो गए भारत के वैज्ञानिक, खाना बनाने का देसी जुगाड़ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Israel-Iran War-ईरान में सत्ता परिवर्तन? पूर्व शासक के वंशज ने कहा—'मैं बागडोर संभालने को तैयार हूं'
Shah Rukh Khan की King और उनके साथ काम पर Saurabh Shukla का अनुभव
Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
आईपीएल 2026
एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा! दिग्गज ने जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा! दिग्गज ने जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
विश्व
Exclusive: अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
यूटिलिटी
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ट्रेंडिंग
Video: जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget