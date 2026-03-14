"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी, वीडियो वायरल
इस वीडियो में किचन का एक ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जिसे देखकर पहले तो लोग हैरान रह जाते हैं और फिर हंसी भी नहीं रोक पाते. दरअसल वीडियो में एक बर्तन में सब्जी की ग्रेवी पकती नजर आ रही है.
भारत को जुगाड़ का देश यूं ही नहीं कहा जाता. यहां लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ऐसा तरीका निकाल लेते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी सिर खुजाने लगें. कभी बाइक को ट्रैक्टर बना दिया जाता है तो कभी टूटे फर्नीचर से नई मशीन तैयार कर दी जाती है. अब सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक देसी जुगाड़ लोगों का ध्यान खींच रहा है.
इस वीडियो में किचन का एक ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है जिसे देखकर पहले तो लोग हैरान रह जाते हैं और फिर हंसी भी नहीं रोक पाते. दरअसल वीडियो में एक बर्तन में सब्जी की ग्रेवी पकती नजर आ रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह गैस चूल्हे या इंडक्शन पर नहीं बल्कि इमर्शन रॉड से पकाई जा रही है.
किचन में दिखा अनोखा जुगाड़
वायरल हो रहे वीडियो में एक किचन का दृश्य दिखाई देता है जहां एक बर्तन में सब्जी की ग्रेवी रखी हुई है. सामान्य तौर पर ऐसी सब्जी गैस चूल्हे पर पकती है, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग नजर आता है. बर्तन के अंदर एक इमर्शन रॉड डाली गई है जो बिजली से जुड़ी हुई दिखाई देती है. कुछ ही देर में बर्तन के अंदर से भाप उठने लगती है और ग्रेवी उबलती हुई नजर आती है.
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इमर्शन रॉड से उबलने लगी सब्जी
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जैसे ही इमर्शन रॉड चालू की जाती है, वह गर्म होकर आसपास के तरल को गर्म करने लगती है. धीरे धीरे सब्जी में बुलबुले उठने लगते हैं और ऐसा लगता है मानो वह गैस पर ही पक रही हो. यह दृश्य देखकर कई लोग हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर इमर्शन रॉड का इस्तेमाल केवल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है.
गैस सिलेंडर की किल्लत से जोड़कर देख रहे लोग
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कमी के चलते लोगों ने यह नया जुगाड़ निकाला है. हालांकि यह साफ नहीं है कि वीडियो कहां का है और इसे किस परिस्थिति में बनाया गया. लेकिन गैस की किल्लत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इस वीडियो ने लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया है.
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सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत में अगर गैस खत्म हो जाए तो भी खाना बनना बंद नहीं होगा. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि अब अगला कदम होगा आयरन से रोटी सेंकना. कुछ लोगों ने इसे देसी जुगाड़ की मिसाल बताया तो कुछ ने इसे खतरनाक भी कहा.
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Source: IOCL