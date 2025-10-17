हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजटेस्ट से लेकर रंग तक सबकुछ होता है एक.... फिर कैसे अलग हो जाती हैं व्हिस्की और बीयर, जान लें बनाने का प्रॉसेस

टेस्ट से लेकर रंग तक सबकुछ होता है एक.... फिर कैसे अलग हो जाती हैं व्हिस्की और बीयर, जान लें बनाने का प्रॉसेस

Making Of Whiskey And Beer: बीयर और व्हिस्की दोनों ही अनाज से बनी शराब हैं, लेकिन इनके बनाने का तरीका, उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया और अल्कोहल कंटेंट इन्हें पूरी तरह अलग पहचान देते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Making Of Whiskey And Beer: बीयर और व्हिस्की दोनों ही अनाज से बनी शराब हैं, लेकिन इनके बनाने का तरीका, उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया और अल्कोहल कंटेंट इन्हें पूरी तरह अलग पहचान देते हैं.

शराब की दुनिया में व्हिस्की और बीयर दो सबसे लोकप्रिय ड्रिंक हैं. लोग अक्सर इन दोनों को स्वाद, एबीवी या नाम के आधार पर अलग मानते हैं, लेकिन इनके बनाने का तरीका और उत्पादन प्रक्रिया भी पूरी तरह अलग है. यह फर्क सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि उत्पादन, फर्मेंटेशन और उम्र बढ़ाने के तरीके में भी नजर आता है. चलिए जानें कि दोनों अलग कैसे होती हैं.

1/7
बीयर अनाज से बनाई जाती है, जैसे जौ, गेहूं या मक्का. सबसे पहले अनाज को भिगोकर जर्मिंग या मॉल्टिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है. इसके बाद इसे उबालकर हॉप्स मिलाए जाते हैं.
बीयर अनाज से बनाई जाती है, जैसे जौ, गेहूं या मक्का. सबसे पहले अनाज को भिगोकर जर्मिंग या मॉल्टिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है. इसके बाद इसे उबालकर हॉप्स मिलाए जाते हैं.
2/7
हॉप्स बीयर को उसका खास खुशबू और हल्का कड़वा स्वाद देते हैं. इसके बाद मिक्सचर को फर्मेंटेशन किया जाता है. फर्मेंटेशन प्रक्रिया में यीस्ट के जरिए शुगर अल्कोहल में बदलती है.
हॉप्स बीयर को उसका खास खुशबू और हल्का कड़वा स्वाद देते हैं. इसके बाद मिक्सचर को फर्मेंटेशन किया जाता है. फर्मेंटेशन प्रक्रिया में यीस्ट के जरिए शुगर अल्कोहल में बदलती है.
3/7
बीयर की खासियत यह है कि इसे कुछ हफ्तों में तैयार किया जा सकता है और इसका अल्कोहल कंटेंट कम होता है, आमतौर पर 4-7 प्रतिशत.
बीयर की खासियत यह है कि इसे कुछ हफ्तों में तैयार किया जा सकता है और इसका अल्कोहल कंटेंट कम होता है, आमतौर पर 4-7 प्रतिशत.
4/7
व्हिस्की बनाना बीयर की तुलना में काफी लंबा और जटिल प्रॉसेस है. इसे अनाज, पानी और यीस्ट से शुरू किया जाता है, लेकिन इसके बाद डिस्टिलेशन प्रक्रिया की जाती है. यह प्रक्रिया शराब को अधिक शुद्ध और अधिक मजबूत बनाती है.
व्हिस्की बनाना बीयर की तुलना में काफी लंबा और जटिल प्रॉसेस है. इसे अनाज, पानी और यीस्ट से शुरू किया जाता है, लेकिन इसके बाद डिस्टिलेशन प्रक्रिया की जाती है. यह प्रक्रिया शराब को अधिक शुद्ध और अधिक मजबूत बनाती है.
5/7
इसके बाद व्हिस्की को लंबे समय तक लकड़ी की बैरल में रखा जाता है. यह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया इसे विशेष स्वाद, रंग और खुशबू देती है. व्हिस्की का अल्कोहल कंटेंट बीयर की तुलना में ज्यादा होता है, लगभग 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा.
इसके बाद व्हिस्की को लंबे समय तक लकड़ी की बैरल में रखा जाता है. यह उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया इसे विशेष स्वाद, रंग और खुशबू देती है. व्हिस्की का अल्कोहल कंटेंट बीयर की तुलना में ज्यादा होता है, लगभग 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा.
6/7
बीयर और व्हिस्की को बनाने में यह फर्क सीधे स्वाद, ताकत और खुशबू में नजर आता है. बीयर हल्की और ताजगी देने वाली होती है, जबकि व्हिस्की का स्वाद गहरा, मसालेदार और समय के साथ डेवलप होता है.
बीयर और व्हिस्की को बनाने में यह फर्क सीधे स्वाद, ताकत और खुशबू में नजर आता है. बीयर हल्की और ताजगी देने वाली होती है, जबकि व्हिस्की का स्वाद गहरा, मसालेदार और समय के साथ डेवलप होता है.
7/7
यही वजह है कि लोग बीयर को गर्मियों में जल्दी पीने के लिए पसंद करते हैं, जबकि व्हिस्की ज्यादा मेच्योर और गंभीर अवसरों के लिए पसंद की जाती है.
यही वजह है कि लोग बीयर को गर्मियों में जल्दी पीने के लिए पसंद करते हैं, जबकि व्हिस्की ज्यादा मेच्योर और गंभीर अवसरों के लिए पसंद की जाती है.
Published at : 17 Oct 2025 03:49 PM (IST)
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
करीना कपूर और सैफ अली खान की वेडिंग एनिवर्सरी पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, शेयर की भाई-भाभी की अनदेखी तस्वीरें
बिहार चुनाव LIVE: गौरा बौराम से लड़ेंगे मुकेश सहनी के भाई, बाहुबली की बेटी ने किया नामांकन
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
