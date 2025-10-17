एक्सप्लोरर
टेस्ट से लेकर रंग तक सबकुछ होता है एक.... फिर कैसे अलग हो जाती हैं व्हिस्की और बीयर, जान लें बनाने का प्रॉसेस
Making Of Whiskey And Beer: बीयर और व्हिस्की दोनों ही अनाज से बनी शराब हैं, लेकिन इनके बनाने का तरीका, उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया और अल्कोहल कंटेंट इन्हें पूरी तरह अलग पहचान देते हैं.
शराब की दुनिया में व्हिस्की और बीयर दो सबसे लोकप्रिय ड्रिंक हैं. लोग अक्सर इन दोनों को स्वाद, एबीवी या नाम के आधार पर अलग मानते हैं, लेकिन इनके बनाने का तरीका और उत्पादन प्रक्रिया भी पूरी तरह अलग है. यह फर्क सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि उत्पादन, फर्मेंटेशन और उम्र बढ़ाने के तरीके में भी नजर आता है. चलिए जानें कि दोनों अलग कैसे होती हैं.
