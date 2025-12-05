हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थस्टील के बर्तन में कभी न रखें ये फूड आइटम्स, हो सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा

स्टील के बर्तन में कभी न रखें ये फूड आइटम्स, हो सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा

कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें स्टील के बर्तन में रखना खतरनाक हो सकता है. अगर आप उन्हें स्टोर करते हैं तो न सिर्फ उनका टेस्ट खराब हो सकता है, बल्कि इससे आपकी सेहत को भी खतरा हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Dec 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में खाना स्टोर करने के लिए स्टील के बर्तन और टिफिन सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्टील के बर्तन टिकाऊ होते हैं, इन्हें साफ करना आसान होता है, और ये लंबे समय तक चलते भी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें स्टील के बर्तन में रखना खतरनाक हो सकता है. अगर आप उन्हें स्टोर करते हैं तो न सिर्फ उनका टेस्ट खराब हो सकता है, बल्कि इससे आपकी सेहत को भी खतरा हो सकता है.

दरअसल, कुछ फूड आइटम्स में ऐसे तत्व होते हैं जो स्टील के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. इन फूड्स और स्टील के बर्तन के बीच केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जिससे खाने का टेस्ट खराब हो सकता है और साथ ही यह फूड पोषण भी खो सकता है और इससे फूड पॉइजनिंग या पेट से जुड़ी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फूड आइटम्स हैं जिन्हें आपको स्टील के बर्तन में कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए. 

स्टील के बर्तन में ये चीजें रखने से बढ़ सकता है फूड पॉइजनिंग का खतरा

1. फल स्टील के बर्तन में न रखें - फल विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और इन्हें सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी होता है. स्टील के बर्तन में फलों को रखने से वे जल्दी खराब हो सकते हैं और उनका टेस्ट भी बिगड़ सकता है. इसके अलावा, स्टील के बर्तन फलों की नमी को बढ़ा सकता है, जिससे फल जल्दी सड़ जाते हैं. फलों को स्टोर करने के लिए एयर टाइट ग्लास कंटेनर सबसे अच्छे ऑप्शन हैं. अगर आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं. इससे फल ज्यादा समय तक ताजा और सुरक्षित रहते हैं. 

2. अचार को स्टील के बर्तन में न रखें - अचार हर घर की रसोई का एक अहम हिस्सा होता है और इसे अक्सर लंबे समय तक स्टोर किया जाता है. अचार में नेचुरल एसिड होता है, जो स्टील के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है. इससे न सिर्फ स्टील के बर्तन में जंग लगने का खतरा रहता है, बल्कि अचार का टेस्ट भी खराब हो सकता है. कुछ मामलों में तो यह रिएक्शन खाने को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसलिए अचार को हमेशा कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे और सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े. 

3. दही को स्टील के बर्तन में न रखें - दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन दही को स्टील के बर्तन में रखना सही नहीं है. दही में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्टील के साथ मिलकर खराब रिएक्शन कर सकते हैं. इससे दही का टेस्ट खराब हो सकता है और दही जल्दी खराब भी हो जाती है. इसके अलावा, स्टील के बर्तन में रखने से दही में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे यह खाने योग्य नहीं रह जाती, इसलिए दही को हमेशा कांच या मिट्टी के बर्तन में स्टोर करना चाहिए. मिट्टी के बर्तन न सिर्फ दही को ताजा रखते हैं, बल्कि यह दही का टेस्ट भी बनाए रखते हैं. 

Published at : 05 Dec 2025 08:27 AM (IST)
