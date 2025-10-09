एलबीडब्ल्यू के फैसले के लिए गेंद स्टंप की लाइन पर या फिर ऑफ स्टंप के बाहर पिच पर होनी चाहिए. इसी के साथ बल्लेबाज के शरीर पर स्टंप की सीध में लगनी चाहिए. साथ ही अगर शॉट लगाने की कोशिश नहीं की गई हो तो ऑफ स्टंप के बाहर शरीर पर लगने पर भी आउट दिया जा सकता है. इसके अलावा अंपायर को इस‌ बात पर भी भरोसा होना चाहिए की गेंद स्टंप से टकराती.