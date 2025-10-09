एक्सप्लोरर
LBW In Cricket: क्रिकेट में कैसे लागू हुआ LBW, जानें कितने साल पुराना है यह नियम?
LBW In Cricket: भारत में क्रिकेट को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. इस खेल के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है. आज हम बात करेंगे इसके सबसे पुराने नियमों में से एक एलबीडब्ल्यू के बारे में.
LBW In Cricket: लेग बिफोर विकेट नियम क्रिकेट के सबसे पुराने और जरूरी नियमों में से एक है. इसे पहली बार 1774 में लागू किया गया था. दरअसल उस वक्त बल्लेबाज गेंद को स्टंप से टकराने से रोकने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे. इसी बेईमानी पर रोक लगाने के लिए यह नियम क्रिकेट में लाया गया. आइए जानते हैं क्या है इस नियम का इतिहास.
09 Oct 2025
