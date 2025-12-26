हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
No Temples Country: इस देश में नहीं है कोई भी मंदिर मस्जिद, धर्म का पालन करने पर मिलती है सजा

No Temples Country: इस देश में नहीं है कोई भी मंदिर मस्जिद, धर्म का पालन करने पर मिलती है सजा

No Temples Country: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है. यहां पर कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Dec 2025 07:36 PM (IST)
No Temples Country: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है. यहां पर कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

No Temples Country: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मंदिर, मस्जिद और चर्च संस्कृति और विश्वास के प्रतीक होते हैं. लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर धर्म को ही खतरा माना जाता है. इस देश में आधिकारिक तौर पर कोई भी मंदिर या फिर मस्जिद नहीं है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

उत्तर कोरिया एक नास्तिक देश है. राज्य के विचारधारा सभी प्रकार के संगठित धर्म को खारिज करती है. यहां पर काफी कम उम्र से ही नागरिकों को सिखाया जाता है कि धर्म एक विदेशी अवधारणा है और इसका मकसद लोगों को गुमराह करना है.
उत्तर कोरिया एक नास्तिक देश है. राज्य के विचारधारा सभी प्रकार के संगठित धर्म को खारिज करती है. यहां पर काफी कम उम्र से ही नागरिकों को सिखाया जाता है कि धर्म एक विदेशी अवधारणा है और इसका मकसद लोगों को गुमराह करना है.
उत्तर कोरियाई सरकार का ऐसा मानना है कि धर्म वफादारी का एक वैकल्पिक स्रोत बनाता है. कोई भी विश्वास जो राज्य से ऊपर भक्ति को रखता हो उसे खतरनाक माना जाता है. बस यही वजह है कि धार्मिक सोच को ही राज्य विरोधी व्यवहार माना जाता है ना की व्यक्तिगत पसंद को.
उत्तर कोरियाई सरकार का ऐसा मानना है कि धर्म वफादारी का एक वैकल्पिक स्रोत बनाता है. कोई भी विश्वास जो राज्य से ऊपर भक्ति को रखता हो उसे खतरनाक माना जाता है. बस यही वजह है कि धार्मिक सोच को ही राज्य विरोधी व्यवहार माना जाता है ना की व्यक्तिगत पसंद को.
Published at : 26 Dec 2025 07:36 PM (IST)
North Korea Religion Ban No Temples Country Religion Illegal North Korea

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

