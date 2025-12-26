उत्तर कोरियाई सरकार का ऐसा मानना है कि धर्म वफादारी का एक वैकल्पिक स्रोत बनाता है. कोई भी विश्वास जो राज्य से ऊपर भक्ति को रखता हो उसे खतरनाक माना जाता है. बस यही वजह है कि धार्मिक सोच को ही राज्य विरोधी व्यवहार माना जाता है ना की व्यक्तिगत पसंद को.