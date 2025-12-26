एक्सप्लोरर
No Temples Country: इस देश में नहीं है कोई भी मंदिर मस्जिद, धर्म का पालन करने पर मिलती है सजा
No Temples Country: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है. यहां पर कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
No Temples Country: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मंदिर, मस्जिद और चर्च संस्कृति और विश्वास के प्रतीक होते हैं. लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर धर्म को ही खतरा माना जाता है. इस देश में आधिकारिक तौर पर कोई भी मंदिर या फिर मस्जिद नहीं है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Published at : 26 Dec 2025 07:36 PM (IST)
