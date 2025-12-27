हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजस्विट्जरलैंड में कितनी हो जाती है भारत के रुपये की वैल्यू, जानें 10000 वहां कितने हो जाएंगे?

स्विट्जरलैंड में कितनी हो जाती है भारत के रुपये की वैल्यू, जानें 10000 वहां कितने हो जाएंगे?

स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो करेंसी एक्सचेंज रेट जानना बेहद जरूरी है. भारतीय रुपए के मुकाबले स्विस फ्रैंक काफी मजबूत है, जिससे वहां खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है. जानिए पूरा हिसाब.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 12:52 PM (IST)
स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो करेंसी एक्सचेंज रेट जानना बेहद जरूरी है. भारतीय रुपए के मुकाबले स्विस फ्रैंक काफी मजबूत है, जिससे वहां खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है. जानिए पूरा हिसाब.

स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और विश्व की सबसे अच्छी और सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है. स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जिनमें बर्फ से ढके आल्प्स पर्वत, सुंदर और साफ झीलें और घास के बड़े और हरे-भरे मैदान शामिल हैं. ये सभी मिलकर स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग बनाते हैं. भारत से ही नहीं बल्कि बाहर से भी टूरिस्ट स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं. अगर आपका भी इन छुट्टियों में स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान है, तो सबसे जरूरी है भारत और स्विट्जरलैंड का करेंसी एक्सचेंज रेट जानना, जिससे यह समझा जा सके कि वहां कितना खर्च होगा.

1/6
स्विट्जरलैंड की करेंसी भारत की करेंसी की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत और बड़ी है, जिससे वहां खर्च करने के लिए आपको काफी ज्यादा भारतीय रुपए खर्च करने पड़ेंगे.
स्विट्जरलैंड की करेंसी भारत की करेंसी की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत और बड़ी है, जिससे वहां खर्च करने के लिए आपको काफी ज्यादा भारतीय रुपए खर्च करने पड़ेंगे.
2/6
अगर आप भारत से 10,000 रुपए लेकर जाएंगे, तो करेंसी एक्सचेंज रेट के अनुसार वह स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक (CHF) में लगभग 88 स्विस फ्रैंक के बराबर होंगे, जो कि काफी कम है.
अगर आप भारत से 10,000 रुपए लेकर जाएंगे, तो करेंसी एक्सचेंज रेट के अनुसार वह स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक (CHF) में लगभग 88 स्विस फ्रैंक के बराबर होंगे, जो कि काफी कम है.
Published at : 27 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Tags :
Switzerland Currency Rate Swiss Franc To INR INR To CHF Exchange Rate Swiss Franc Value

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला
'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
टेलीविजन
तान्या मित्तल का मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब, फैक्ट्री में बनता है ये प्रोडक्ट, दिखाया वीडियो
तान्या मित्तल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोडक्ट, जिसके बारे में बात करने से भी बचते हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Uttarakhand News : 'धर्म के आड़ में पाखंड ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी'- CM DHAMI
UP SIR Report: 'अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं', SIR रिपोर्ट पर Pankaj Chaudhary ने दिया बड़ा बयान | BJP
Unnao Case: Kuldeep Sengar के समर्थन में आए Brij Bhushan Sharan Singh | Breaking | BJP | ABP News
Bihar Politics: 'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा..', BJP-नीतीश सरकार पर RJD ने साधा निशाना |Breaking
Haridwar Firing Case: हरिद्वार गोलीकांड में घायल हिस्ट्रीशीटर की मौत | Haridwar | Vinay Tyagi death

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला
'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
टेलीविजन
तान्या मित्तल का मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब, फैक्ट्री में बनता है ये प्रोडक्ट, दिखाया वीडियो
तान्या मित्तल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोडक्ट, जिसके बारे में बात करने से भी बचते हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
हेल्थ
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
नौकरी
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
31 दिसंबर को बंद हो जाएगी महिला रोजगार योजना, 10000 रुपये पाने का आखिरी मौका; ऐसे करें आवेदन
31 दिसंबर को बंद हो जाएगी महिला रोजगार योजना, 10000 रुपये पाने का आखिरी मौका; ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget