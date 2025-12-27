एक्सप्लोरर
स्विट्जरलैंड में कितनी हो जाती है भारत के रुपये की वैल्यू, जानें 10000 वहां कितने हो जाएंगे?
स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो करेंसी एक्सचेंज रेट जानना बेहद जरूरी है. भारतीय रुपए के मुकाबले स्विस फ्रैंक काफी मजबूत है, जिससे वहां खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है. जानिए पूरा हिसाब.
स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और विश्व की सबसे अच्छी और सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है. स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जिनमें बर्फ से ढके आल्प्स पर्वत, सुंदर और साफ झीलें और घास के बड़े और हरे-भरे मैदान शामिल हैं. ये सभी मिलकर स्विट्जरलैंड को पृथ्वी का स्वर्ग बनाते हैं. भारत से ही नहीं बल्कि बाहर से भी टूरिस्ट स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाते हैं. अगर आपका भी इन छुट्टियों में स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान है, तो सबसे जरूरी है भारत और स्विट्जरलैंड का करेंसी एक्सचेंज रेट जानना, जिससे यह समझा जा सके कि वहां कितना खर्च होगा.
1/6
2/6
Published at : 27 Dec 2025 12:52 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
स्विट्जरलैंड में कितनी हो जाती है भारत के रुपये की वैल्यू, जानें 10000 वहां कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इन देशों में है नौकरीपेशा लोगों के मजे, भारी वेतन और वर्क लाइफ बैलेंस की पूरी सहूलियत
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस मसाले को कहा जाता है लाल सोना, जानें किस देश में होता है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़की घुमाने पर 31000, शादी पर 25 लाख और बच्चे पैदा किए तो सब मुफ्त! इस देश में गजब की योजना लेकर आई सरकार
जनरल नॉलेज
8 Photos
इंसान ही नहीं चीटियां भी कर सकती हैं मेडिकल सर्जरी, इनके झुंड में भी होता है कोई न कोई डॉक्टर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया', बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर RJD का बड़ा हमला
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
टेलीविजन
तान्या मित्तल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोडक्ट, जिसके बारे में बात करने से भी बचते हैं लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
स्विट्जरलैंड में कितनी हो जाती है भारत के रुपये की वैल्यू, जानें 10000 वहां कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इन देशों में है नौकरीपेशा लोगों के मजे, भारी वेतन और वर्क लाइफ बैलेंस की पूरी सहूलियत
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion