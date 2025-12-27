हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Indebted Country: ये है दुनिया का सबसे कर्जदार देश, गरीब नहीं अमीरों का है अमीर; नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Most Indebted Country: ये है दुनिया का सबसे कर्जदार देश, गरीब नहीं अमीरों का है अमीर; नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Most Indebted Country: दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी एक देश ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 27 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Most Indebted Country: दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी एक देश ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

Most Indebted Country: जब भी बात सबसे ज्यादा कर्ज वाले देश की आती है तो लोगों के मन में किसी गरीब देश का ही विचार आता है. लेकिन असलियत कुछ और है. 2025 के ग्लोबल डेब्ट डेटा के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश दुनिया की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भी है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

1/6
यूनाइटेड स्टेट्स असल में दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश है. 2025 तक इसका राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है. इस वजह से यह दुनिया भर में काफी बड़े अंतर से नंबर 1 पर है.
यूनाइटेड स्टेट्स असल में दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश है. 2025 तक इसका राष्ट्रीय कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है. इस वजह से यह दुनिया भर में काफी बड़े अंतर से नंबर 1 पर है.
2/6
इतने बड़े कर्ज के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. इसका कर्ज से जीडीपी अनुपात लगभग 123-125% है. यह ज्यादा तो है लेकिन मजबूत संस्थाओं, स्थिर टैक्स रेवेन्यू और दुनिया की रिजर्व करेंसी छापने की क्षमता वाले देश के लिए मैनेज करने लायक है.
इतने बड़े कर्ज के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. इसका कर्ज से जीडीपी अनुपात लगभग 123-125% है. यह ज्यादा तो है लेकिन मजबूत संस्थाओं, स्थिर टैक्स रेवेन्यू और दुनिया की रिजर्व करेंसी छापने की क्षमता वाले देश के लिए मैनेज करने लायक है.
Published at : 27 Dec 2025 06:49 PM (IST)
