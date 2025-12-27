एक्सप्लोरर
Most Indebted Country: ये है दुनिया का सबसे कर्जदार देश, गरीब नहीं अमीरों का है अमीर; नाम जानकर नहीं होगा यकीन
Most Indebted Country: दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी एक देश ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा कर्ज है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Most Indebted Country: जब भी बात सबसे ज्यादा कर्ज वाले देश की आती है तो लोगों के मन में किसी गरीब देश का ही विचार आता है. लेकिन असलियत कुछ और है. 2025 के ग्लोबल डेब्ट डेटा के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश दुनिया की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भी है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Published at : 27 Dec 2025 06:49 PM (IST)
