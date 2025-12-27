इतने बड़े कर्ज के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. इसका कर्ज से जीडीपी अनुपात लगभग 123-125% है. यह ज्यादा तो है लेकिन मजबूत संस्थाओं, स्थिर टैक्स रेवेन्यू और दुनिया की रिजर्व करेंसी छापने की क्षमता वाले देश के लिए मैनेज करने लायक है.