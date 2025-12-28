PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे फिर वो अरावली से जुड़ा मुद्दा हो या फिर मनरेगा के नाम बदलने का मामला. हर मोर्चे पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में धरने प्रदर्शनों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है.

इससे पहले SIR को लेकर बूथ से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन किए थे. अब इस बात की चर्चा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी हुई. CWC की बैठक में PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के नेतृत्व की सराहना की गई कांग्रेस आलाकमान उनकी कार्यशैली से खुश दिखाई दिया.

दिल्ली सीडब्लूसी बैठक में डोटासरा की तारीफ

CWC की बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कामकाज की सराहना की गई. PCC मुख्यालय में कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि दिल्ली में आयोजित सीडब्लूसी बैठक में डोटासरा जी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे काम की तारीफ की गई है जो हम सबके लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि सरकार की आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें यूं ही लड़ते रहना है. तभी देश में लोकतंत्र बचाया जा सकता है.

डोटासरा के नेतृत्व से मिली मजबूती

आपको बता दें वोट चोरी के मुद्दे पर पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की महारैली में सबसे अधिक कार्यकर्ता राजस्थान से रैली में शामिल होने पहुंचे थे. वहीं अगर संगठन की बात करें तो पहली बार प्रदेश में 52, हजार बूथो BLA नियुक्त किए गए हैं. साथ ही साथ 10 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओ की फ़ौज खड़ी की गई है.

इस चर्चा पर लगेगा विराम

कांग्रेस में समय समय पर PCC चीफ बदलने की चर्चा चलती रहती है. पिछले दिनों भी यह चर्चा काफी हुई लेकिन दिल्ली में सीडब्लूसी बैठक में PCC चीफ के कामकाज से आलाकमान संतुष्ट दिखाई दिया ऐसे में ये माना जा रहा है कि फिलहाल PCC चीफ के पद पर गोविन्द सिंह डोटासरा बने रहेंगे.