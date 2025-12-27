SA20 लीग में बतौर कोच सौरव गांगुली के करियर की हार के साथ शुरुआत हुई है. उनकी टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स को जोबर्ग सुपर किंग्स के हाथों 22 रनों की हार झेलनी पड़ी. 27 दिसंबर को खेले गए इस मैच में जोबर्ग सुपर किंग्स ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 168 रन बनाए थे, इसके जवाब में कैपिटल्स टीम 146 टीम ही बना सकी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को यानसेन के भाई डुआन यानसेन ने गेंदबाजी में कहर बरपाते हुए 4 विकेट लिए.

पहला मैच हारी सौरव गांगुली की टीम

SA20 लीग सौरव गांगुली प्रिटोरिया कैपिटल्स टीम के हेड कोच हैं. ये बतौर कोच उनका पहला सीजन है, लेकिन कैपिटल्स अपना पहला ही मैच हार गई है. कैपिटल्स के लिए सलामी बल्लेबाजों, विल समीद और ब्राइस पारसंस के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. समीद ने 34 और पारसंस ने 41 रन बनाए. कैपिटल्स की टीम ने एक समय बिना विकेट खोए 71 रन बना लिए थे. मगर अगले 71 रन बनाते-बनाते उसने 9 विकेट गंवा दिए और 22 रनों से मैच हार गई.

डुआन यानसेन का कहर

दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को यानसेन के भाई डुआन यानसेन ने जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए घातक गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में केवल 23 रन दिए और चार विकेट लिए. सुपर किंग्स के लिए वियान मुल्डर भी चमके, जिन्होंने 4 ओवर में केवल 22 रन दिए और कैपिटल्स के रन रेट पर ब्रेक लगाए रखी. उन्होंने एक विकेट लिया.

इस मुकाबले में बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी फ्लॉप रहे. जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस केवल 2 रन बना पाए, वहीं तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने 10 से भी ज्यादा इकॉनमी रेट से रन लुटाए. शाय होप से लेकर डेवाल्ड ब्रेविस भी फ्लॉप रहे.

SA20 2025 सीजन का आगाज 26 दिसंबर से हुआ और इसका फाइनल 25 जनवरी को खेला जाएगा. बता दें कि इस लीग में 6 टीम हिस्सा लेती हैं, उन सभी का मालिकाना हक IPL टीमों के पास है. दक्षिण अफ्रीका की इस लीग में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी की टीम हिस्सा लेती हैं.

