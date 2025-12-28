हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAlcohol And Milk Side Effects: क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?

Alcohol And Milk Side Effects: क्या बियर के बाद पी सकते हैं दूध, जानें इससे बॉडी को कितना होता है नुकसान?

Can You Drink Alcohol After Milk: दूध के साथ क्या खाया और पीया जाए, इसको लेकर काफी विरोधाभास देखने को मिलता है. इससे शरीर को कितनी नुकसान होता है और किन लोगों को इससे बचना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Dec 2025 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

What Happens When You Drink Milk And Alcohol: भारत एक ऐसा देश है, जहां आपको खाने-पीने की चीजों को लेकर विरोधाभास देखने को मिलता रहता है. कई लोग या प्रथाएं ऐसी हैं जिसमें बताय जात है कि इसके साथ इस फूड को लेने से यह दिक्कत हो सकती है. इनहीं में से एक है दूध और शराब या बीयर को भी इसमें शामिल कर सकते हैं. कुछ लोगों का मानना है कि दूध पेट पर एक लेयर बना देता है, जिससे शराब का असर कम होता है, जबकि कुछ लोग इसे उलटी, गैस या भारीपन से जोड़कर देखते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि सच्चाई क्या है. क्या दूध पीने के बाद शराब पीना सुरक्षित है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्या दोनों को साथ लेने से आपको सच में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. 

दूध पाचन पर कैसे असर डालता है?

सह्याद्री हॉस्पिटल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें फैट, प्रोटीन और लैक्टोज मौजूद होता है. यह पेट में खाने को धीरे-धीरे आगे बढ़ने देता है और कुछ समय के लिए पेट के एसिड को संतुलित करता है. कुछ लोगों को इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, हालांकि यह शराब के पचने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है.

दूध के पाचन से जुड़े असर

  • शराब का असर थोड़ी देर से शुरू होता है
  • तेज शराब से होने वाली शुरुआती जलन कुछ हद तक कम हो सकती है
  • लैक्टोज से संसेटिव लोगों में गैस या उल्टी हो सकती है
  • शराब का स्वाद और टेक्सचर बिगड़ सकता है
  • पेट भरा महसूस होने से शराब की मात्रा कम हो सकती है

दूध और शराब साथ लिए जाएं तो क्या होता है?

दूध पीने के बाद शराब पीना ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन इससे पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. शराब शरीर से पानी निकालने वाली और पेट को परेशान करने वाली होती है, जबकि दूध भारी और धीरे पचने वाला होता है. दोनों साथ लेने पर पेट फूलना, गैस या उलटी जैसा महसूस हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें लैक्टोज इनटॉलरेंस या एसिडिटी की समस्या हो.

क्या दिक्कत हो सकती है?

  • पेट में भारीपन या सूजन
  • हल्की मतली
  • एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन
  • शराब का असर देर से महसूस होना
  • स्वाद अच्छा न लगना

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

कुछ लोगों को दूध और शराब को साथ लेने से बचना चाहिए, खासकर अगर उन्हें पहले से कोई बीमारी या पाचन से जुड़ी समस्या हो. ऐसे लोगों के लिए दोनों के बीच थोड़ा अंतर रखना या विकल्प चुनना बेहतर होता है. अगर आप दूध पीने के बाद शराब लेना चाहते हैं, तो मात्रा और समय का ध्यान रखना जरूरी है. दूध पीने के कम से कम 30 से 60 मिनट बाद शराब लें, ताकि पेट पर ज्यादा दबाव न पड़े. हल्की शराब चुनें और सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये गैस बढ़ा सकती हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 Dec 2025 11:53 AM (IST)
Drinking Alcohol After Milk Milk And Alcohol Health Effects Is Milk After Alcohol Safe
