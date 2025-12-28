उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की हुई बैठक पर बयान दिया है. डिप्ट सीएम ने बीजेपी में जातिवाद और अंदरूनी खींचतान के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 'हमारी पार्टी में न ठाकुरवाद और न ब्राह्मणवाद है, यहां सिर्फ बीजेपी वाद चलता है. बीजेपी का सिद्धांत है- सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान और सबको स्थान देना है.

एबीपी से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे इस तरह के बेवजह के सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक किसी के जन्मदिन, सालगिरह या लिट्टी-चोखा खाने चला जाए, तो उसे जातिगत बैठक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी वाद चलेगा- केशव प्रसाद मौर्य

जब उनसे आगे सवाल किया कि आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक खुश नहीं हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति चल रही है. इस पर केशव मौर्य ने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में न ठाकुरवाद चलेगा और न ब्राह्मणवाद, सिर्फ बीजेपी वाद चलेगा. जो भी अलग धारा अपनाएगा, उसका भविष्य अंधकार में होगा. यह बात पार्टी के सभी सदस्यों को पता है.

डिप्टी सीएम से जब पूछा कि क्या ब्राह्मण विधायक खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और क्या वे अलग-अलग बैठक कर रहे हैं. जहां नाम और मोबाइल नंबर तक लिखे जा रहे हैं. इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सदन के दौरान विधायकों का आपस में मिलना स्वाभाविक है. कुछ लोग बैठे हों और उसका फोटो चल जाए, इससे यह साबित नहीं होता कि पार्टी में कोई विवाद या जातिवाद है.

पार्टी से पहले ही बर्खास्त है कुलदीप सिंह सेंगर- केशव प्रसाद मौर्य

कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने को लेकर पूछे गए सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह मामला न्यायालय के अधीन है. बीजेपी या सरकार अदालत के फैसले तय नहीं करती है. उन्होंने साफ किया कि कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है और सरकार पीड़ित पक्ष के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी.

2017 का रिकॉर्ड 2027 में फिर दोहराया जाएगा- केशव प्रसाद मौर्य

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और इसी वजह से वे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हिमालय की तरह मजबूत है और आज भी सत्ता में है, भविष्य में भी रहेगी. उन्होंने कहा कि 2017 का रिकॉर्ड 2027 में फिर दोहराया जाएगा और समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बीजेपी और उसके नेतृत्व पर है और इसी भरोसे के दम पर पार्टी आगे भी जीतती रहेगी.

