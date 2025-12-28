Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







चीन ने शिनजियांग प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी तियानशान शेंगली सुरंग (Tunnel) का उद्घाटन कर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया है. यह सुरंग करीब 22.13 किलोमीटर लंबी है और उत्तर-पश्चिम चीन के उइगर क्षेत्र में स्थित सेंट्रल तियानशान पहाड़ के नीचे से गुजरती है.

चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन सोंग हैलियांग के मुताबिक, इस सुरंग ने दो विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है और इसमें किसी भी हाईवे टनल की तुलना में सबसे गहरी वर्टिकल शाफ्ट मौजूद है.

चीन की नई तियानशान शेंगली सुरंग यात्रा को कैसे बनाएगी आसान

उत्तर-पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में केंद्रीय तियानशान पर्वतों से होकर गुजरने वाली तियानशान शेंगली सुरंग ने पहाड़ी इलाकों की मुश्किल और लंबी यात्रा को कई घंटों से घटाकर करीब 20 मिनट कर दिया है.

सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, यह सुरंग G0711 उरूमकी-युली एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख हिस्सा है, जो शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) से चालू हो गया.

यह एक्सप्रेसवे शिनजियांग के उत्तर और दक्षिण में स्थित शहर समूहों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट आर्टरी लिंकिंग सिटी क्लस्टर के रूप में काम करेगा.

दुनिया की सबसे लंबी सुरंग करीब 2,500 किलोमीटर में फैली तियानशान पर्वतमाला केंद्रीय शिनजियांग में स्थित है और यह प्रांतीय राजधानी उरूमकी को कोरला से अलग करती है.

एक्सप्रेसवे के खुलने से उरूमकी और कोरला के बीच यात्रा का समय करीब 7 घंटे से घटकर लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे रह गया है.

चीन की यह नई इंजीनियरिंग उपलब्धि 16 प्रमुख जियोलॉजिकल फॉल्ट जोन से होकर गुजरती है.

22 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह सुरंग तियानशान पर्वत श्रृंखला के भीतर से पास होता है, जहां पहले यात्रा में कई घंटे लगते थे, अब वही सफर मात्र 20 मिनट में पूरा हो जाता है.

चीन ने इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत साल 2020 में की थी. इसे करीब 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से पूरा किया गया है.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!

