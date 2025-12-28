हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया

Pranjal Dahiya: सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रांजल दहिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर बुरी तरह भड़कती दिखाई दी. उन्होंने बदतमीजी करने वाले दर्शकों को फटकार लगाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 12:42 PM (IST)
अपनी खूबसूरती और डांस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हरियाणवी एक्ट्रेस प्रांजल दहिया एक बार फिर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार चर्चा उनके किसी नए गाने की नहीं, बल्कि उनके गुस्से की हो रही है. हाल ही में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान जब दर्शक बेकाबू हुए और कुछ लोगों ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, तो प्रांजल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मंच से ही करारा जवाब दिया.

प्रांजल दहिया का फूटा गुस्सा
प्रांजल दहिया एक स्टेज शो में परफॉर्म कर रही थीं. मंच के ठीक सामने मौजूद भीड़ में कुछ लोग लगातार शोर मचा रहे थे और एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी की कोशिश कर रहे थे. ऐसे में उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने स्टेप पर से ही वहां मौजूद दर्शकों जिसमें बुजुर्ग भी शामिल थे को खरीखोटी सुनाई और अब उनका ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में प्रांजल ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं आपकी भी बहू-बेटी है. और ताऊ तू, तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं. मुंह ना फेर जैकेट वाले तुम्हें ही से कह रही हूं मैं. थोड़ा कंट्रोल में रहें. और सर आप कृप्या स्टेज पर ना आएं. आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस अभी बची हुई है. आग्रह है कि खुलकर एंजॉय करें, लेकिन हमारे साथ सहयोग भी करें.

सपोर्ट में उतरे फैंस
प्रांजल दहिया का ये वीडियो इंटरनेट पर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फैन्स उनके सपोर्ट में उतर आए. जहां प्रांजल के कुछ फैंस उनके स्टैंड की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे एक्ट्रेस का 'घमंड' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्रांजल ने बिल्कुल सही किया, कलाकार को खिलौना नहीं समझना चाहिए.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'इंडिया में कैसे लोग हैं? कॉन्फ्रंट करना भी गलत लगता है. इन लोगों की ये मानसिकता है.'

 
 
 
 
 
प्रांजल दहिया के बारे में 
बता दें, प्रांजल दहिया टिक-टॉक पर वीडियोज बनाती थी, जहां से वो काफी फेमस हुईं. इसके बाद उन्हें हरियाणवी गानों के ऑफर मिले. उन्होंने '52 गज का दामन' से म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा. उनका ये सॉन्ग सुपरहिट रहा. इसके बाद उनके 'बालम थानेदार' गाने ने भी तहलका मचाया. उनके 'जिप्सी', 'नाचूंगी डीजे फ्लोर पर', 'चमक धूप की' जैसे गाने भी खूब पॉपुलर हुए. 

Published at : 28 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Pranjal Dahiya
