10वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका, इस राज्य में निकली कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके पास उसे पूरा करने का शानदार मौका है. जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

यह भर्ती खास तौर पर उन युवाओं के लिए है, जो कम शैक्षणिक योग्यता के बावजूद सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते हैं. पुलिस कांस्टेबल की नौकरी न सिर्फ सम्मानजनक होती है, बल्कि इसमें नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की अच्छी संभावनाएं भी होती हैं. इस भर्ती के जरिए हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

कुल कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1815 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा. इन पदों का बंटवारा अलग तरह से किया गया है. जिसमें जम्मू डिवीजन 934 पद और कश्मीर डिवीजन 881 पद शामिल है. ऐसे में दोनों डिवीजन के युवाओं के लिए अच्छा मौका उपलब्ध है. इसके आवेदन शुरू होने की तारीख 19 जनवरी 2026 है और आवेदन की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2026 है. अब उम्मीदवार इन तारीखों के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. साथ ही आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किए जाएंगे.

शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन शुल्क

पुलिस कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. साथ ही इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जा सकती है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि) से किया जा सकता है.

JKSSB Police Constable Bharti 2026: आवेदन कैसे करें?

1. उम्मीदवार आवेदन करने के लिए सबसे पहले JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर मौजूद लॉगिन / रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. अब नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें.

4. वहीं अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.

5. इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

6. अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

7. लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

