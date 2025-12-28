Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार (27 दिसंबर) को एक्स पर पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की एक पुरानी फोटो शेयर की थी, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हैं. इस तस्वीर को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए फोटो शेयर करने और आरएसएस को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं. वे न तो संविधान का सम्मान करते हैं और न ही देश के कानूनों का, और यह एक गैर-पंजीकृत संगठन है. उन्होंने आगे कहा कि मैं उनकी संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा करता हूं.

दिग्विजय ने की आरएसएस की तारीफ

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पंजीकृत भी नहीं है, फिर भी इतना शक्तिशाली हो गया है कि प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है. अगर यह गैर सरकारी संगठन है, तो आपके नियम-कानून कहां गए? लेकिन मैं उनकी संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा करता हूं.

#WATCH | Delhi | On his tweet sharing an old photo of veteran BJP leader LK Advani and PM Modi, Congress leader Digvijaya Singh says, "I've been saying this from the beginning: I am opposed to the ideology of the RSS. They neither respect the Constitution nor the country's laws,… pic.twitter.com/sDfyS3Ldwr — ANI (@ANI) December 28, 2025

कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता पर क्या बोले दिग्विजय सिंह

कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुधार की गुंजाइश है और हर संगठन में सुधार की गुंजाइश होनी ही चाहिए. मैं कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस मूवमेंट (आंदोलन) की पार्टी है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे को आंदोलन बनाने में कांग्रेस पार्टी होशियार है. वो अच्छी तरीके से ये काम करती है और तभी आंदोलन भी होते हैं लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में तब्दील करने में हम कमजोर हो जाते हैं.

जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया कि आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं तो आपकी बात कांग्रेस नेतृत्व तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बात क्यों नहीं पहुंचेगी.

