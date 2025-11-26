एक्सप्लोरर
कितना कीमती होता है ज्वालामुखी का लावा, जानें किन-किन चीजों में होता है इस्तेमाल?
ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भले ही विस्फोट के समय तबाही लाता है, लेकिन इसे ठंडा होने के बाद बनने वाली चट्टानें और मिट्टी बहुत उपयोगी और कीमती मानी जाती हैं.
ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर बनी वे दरारें होती हैं, जिनसे गर्म लावा, गैस और राख बाहर निकलती है. यह पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघली चट्टानों यानी मैग्मा को बाहर आने का रास्ता देती है. वहीं ज्यादातर ज्वालामुखी को हम तबाही से जोड़कर देखते हैं लेकिन सच यह है कि ज्वालामुखी प्रकृति और इंसानों दोनों के लिए कई कीमती चीज भी लेकर आती है. ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनी उपजाऊ मिट्टी, कीमती खनिज और ऊर्जा संसाधन इसके बड़े उदाहरण माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ज्वालामुखी का लावा कितना कीमती होता है और इसे किन-किन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है?
