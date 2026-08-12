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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndependence Day 2026 : 15 अगस्त से जुड़े 25 सवाल, जिनका जवाब हर भारतीय को होने चाहिए पता

Independence Day 2026 : 15 अगस्त से जुड़े 25 सवाल, जिनका जवाब हर भारतीय को होने चाहिए पता

Independence Day 2026 : स्वतंत्रता दिवस के दिन देशभर में तिरंगा फहराया जाता है और स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों समेत कई जगहों पर परेड साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Aug 2026 02:27 PM (IST)
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Independence Day 2026 : भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है. यह दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी की याद दिलाता है. इस दिन देशभर में तिरंगा फहराया जाता है और स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों समेत कई जगहों पर परेड साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, आजाद भारत में पहली बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया था और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे.

स्वतंत्रता दिवस से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं, जिनकी जानकारी होना जरूरी है और जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको 15 अगस्त, तिरंगे, राष्ट्रगान, संविधान और भारत की आजादी से जुड़े 25 जरूरी सवाल और उनके जवाब बताते हैं. 

स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सवाल

1.  भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है?

26 जनवरी
15 अगस्त
2 अक्टूबर
14 नवंबर

सही जवाब - 15 अगस्त

2.  भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी किस साल मिली थी?

1942
1945
1947
1950

सही जवाब -  1947

3.  स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे?

सरदार वल्लभभाई पटेल
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू
सुभाष चंद्र बोस

सही जवाब - जवाहरलाल नेहरू

4.  भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे?

लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड माउंटबेटन
लॉर्ड इरविन
लॉर्ड वेवेल

सही जवाब - लॉर्ड माउंटबेटन
 
5.  भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार बनने वाला ब्रिटिश कानून कौन सा था?

भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
रॉलेट एक्ट, 1919

सही जवाब - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

तिरंगे से जुड़े सवाल

6. भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?

महात्मा गांधी
जवाहरलाल नेहरू
पिंगली वेंकैया
डॉ. राजेंद्र प्रसाद

सही जवाब - पिंगली वेंकैया

7. तिरंगे को संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था?

15 अगस्त 1947
 22 जुलाई 1947
26 जनवरी 1950
14 अगस्त 1947

सही जवाब - 22 जुलाई 1947

8. तिरंगे के तीन रंग क्या दर्शाते हैं?

शक्ति, शांति और समृद्धि
साहस, सत्य और विकास
साहस और बलिदान, सत्य और शांति, आस्था और वीरता
स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र

सही जवाब - साहस और बलिदान, सत्य और शांति, आस्था और वीरता

9. अशोक चक्र की 24 तीलियां क्या दर्शाती हैं?

24 राज्य
24 घंटे और निरंतर प्रगति
24 स्वतंत्रता सेनानी
24 भाषाएं

सही जवाब - 24 घंटे और निरंतर प्रगति

10. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का आधिकारिक अनुपात क्या है?

1:2
2:3
3:4
3:5

सही जवाब - 2:3

पहला ध्वजारोहण और ऐतिहासिक भाषण

11.  15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराते हैं?

इंडिया गेट
राष्ट्रपति भवन
लाल किला, नई दिल्ली
संसद भवन

सही जवाब-  लाल किला, नई दिल्ली

12. 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था?

महात्मा गांधी
जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल
डॉ. राजेंद्र प्रसाद

सही जवाब - जवाहरलाल नेहरू

13. 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा पहला ऐतिहासिक भाषण दिया था?

करो या मरो
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा
ट्रिस्ट विद डेस्टिनी
जय हिंद

सही जवाब - ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 

14. स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

डॉ. बी. आर. आंबेडकर
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल

सही जवाब -  डॉ. राजेंद्र प्रसाद

15.  14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि से पहले संविधान सभा में कौन सा प्रसिद्ध स्वतंत्रता गीत गाया गया था?

जन गण मन
सारे जहां से अच्छा
वंदे मातरम्
जय हिंद

सही जवाब - वंदे मातरम्, जिसका नेतृत्व सुचेता कृपलानी ने किया था

यह भी पढ़ें - 15 August Boondi Ladoo History: 15 अगस्त पर बूंदी ही क्यों बांटी जाती है? कहां से हुई थी इसकी शुरूआत

राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत से जुड़े सवाल

16.  भारत का राष्ट्रगान कौन सा है?

वंदे मातरम्
जन गण मन
सारे जहां से अच्छा
ऐ मेरे वतन के लोगों

सही जवाब - जन गण मन

17.  राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था?

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
महात्मा गांधी
रवींद्रनाथ टैगोर
सरोजिनी नायडू

सही जवाब - रवींद्रनाथ टैगोर

18. राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने में कितना समय लगता है?

42 सेकंड
52 सेकंड
60 सेकंड
45 सेकंड

सही जवाब - लगभग 52 सेकंड

19. भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा था?

जन गण मन - रवींद्रनाथ टैगोर
वंदे मातरम् - बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
सारे जहां से अच्छा - रवींद्रनाथ टैगोर
जय हिंद -  सुभाष चंद्र बोस

सही जवाब - वंदे मातरम् - बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

20.  जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था?

15 अगस्त 1947
26 नवंबर 1949
24 जनवरी 1950
26 जनवरी 1950

सही जवाब - 24 जनवरी 1950

संविधान और शासन से जुड़े सवाल

21.  भारत का संविधान कब लागू हुआ था?

15 अगस्त 1947
26 नवंबर 1949
26 जनवरी 1950
24 जनवरी 1950

सही जवाब - 26 जनवरी 1950

22. भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

जवाहरलाल नेहरू
डॉ. राजेंद्र प्रसाद
डॉ. बी. आर. आंबेडकर
सरदार वल्लभभाई पटेल

सही जवाब - डॉ. बी. आर. आंबेडकर

23. भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था?

1 साल, 11 महीने और 18 दिन
2 साल, 11 महीने और 18 दिन
3 साल, 2 महीने और 10 दिन
2 साल, 6 महीने और 18 दिन

सही जवाब - 2 साल, 11 महीने और 18 दिन

24. स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल कौन थे?

लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड माउंटबेटन
सी. राजगोपालाचारी
लॉर्ड इरविन

सही जवाब - सी. राजगोपालाचारी 

25.  किस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की और 1947 की आजादी का रास्ता तैयार करने में जरूरी भूमिका निभाई?

असहयोग आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन

सही जवाब -  भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में शुरू हुआ था. 

यह भी पढ़ें - 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली, क्या कोई और तारीख भी तय हुई थी?

Published at : 12 Aug 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Independence Day GK Independence Day 2026 15 August Quiz Style FAQ
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