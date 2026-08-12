LIVE: 'सदन में चर्चा के लिए तैयार, लेकिन पहले...', अमित शाह का विपक्ष पर आरोप

संसद का मानसून सत्र अभी तक हंगामे की वजह से ठीक तरह से चल नहीं पाया. विपक्ष ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर खूब हंगामा किया है. अब बुधवार (12 अगस्त) को भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ सकती है. विपक्ष की मांग थी कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करे, लेकिन जब केंद्र तैयार हो गया तो उन्होंने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी.

लोकसभा मंगलवार को हंगामे की वजह से 2.25 बजे स्थगित कर दी गई. इस बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक, 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया.

वहीं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से एनसीडीसी (संशोधन) विधेयक पेश किया. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में संशोधन करना है, जिससे सहकारी समितियों के लिए निधिकरण प्रक्रिया को तेज और अधिक लचीला बनाया जा सके.

गौरतलब है कि हंगामे को देखते हुए लोकसभा में सदन की अध्यक्षता कर रहे कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन वे फिर भी नहीं माने और हंगामा करते रहे. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. अब बुधवार को भी हंगामे के आसार हैं.