परिवार के साथ कैसे देखें 15 अगस्त की परेड, एक क्लिक में देखें डिटेल

Independence Day 2026 : 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व और देशभक्ति से जुड़ा खास दिन है. इस दिन पूरा देश आजादी के जश्न रंगा नजर आता है. यह दिन परिवार के साथ तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत सुनने के अलावा आजादी के जश्न को करीब से महसूस करने और देखने का मौका भी देता है. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का तिरंगा फहराना, राष्ट्र को संबोधन और इसके बाद होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. अगर आप भी इस बार परिवार के साथ लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले से टिकट बुक करना जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं टिकट कैसे बुक होगा, कितने लोगों के लिए बुकिंग की जा सकती है और परेड ग्राउंड पहुंचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा.

कैसे बुक होगा 15 अगस्त का टिकट?

लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है. आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन और OTP वेरिफिकेशन करना होता है.. इसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसे मान्य पहचान पत्र की जानकारी देकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है..

टिकट बुक करने का तरीका क्या है?

टिकट बुक करने के लिए पहले आमंत्रण पोर्टल पर जाएं और Book Your Tickets Here ऑप्शन चुनें. इसके बाद संबंधित तारीख पर उपलब्ध टिकट चेक करें. मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद OTP और कैप्चा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. OTP मैच होने के बाद टिकट बुकिंग का ऑप्शन खुल जाएगा. टिकट उपलब्ध होने पर अपनी पसंद की कैटेगरी चुनें और ऑनलाइन पेमेंट करें. पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. पेमेंट पूरा होने के बाद टिकट कन्फर्म होने का नोटिफिकेशन मिलेगा. इसके बाद ई-टिकट डाउनलोड करके सुरक्षित रखना होगा.

एक बार में कितने लोगों का टिकट होगा बुक?

एक मोबाइल नंबर या अकाउंट से आमतौर पर अधिकतम 10 टिकट बुक किए जा सकते हैं. ऐसे में परिवार के साथ कार्यक्रम देखने का प्लान बना रहे लोगों के लिए एक ही अकाउंट से कई टिकट बुक करने का ऑप्शन मिल सकता है. पोर्टल पर अपने साथ परिवार के सदस्यों या दोस्तों की टिकट भी बुक की जा सकती है. इसके लिए अतिथि जोड़ें ऑप्शन में संबंधित व्यक्ति की सरकारी पहचान पत्र की जानकारी देनी होगी. उनके मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP की पुष्टि के बाद उनकी जानकारी दर्ज करके बुकिंग के लिए आगे बढ़ा जा सकता है.

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टिकट की कीमत कितनी है?

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तीन कैटेगरी की टिकटें हैं. जनरल टिकट 20 रुपये, स्टैंडर्ड टिकट 100 रुपये और प्रीमियम टिकट 500 रुपये की है. हालांकि 2026 के लिए बुकिंग करते समय आधिकारिक पोर्टल पर दिखाई जाने वाली कीमत और उपलब्धता को जरूर चेक करें.

परेड ग्राउंड पहुंचने के नियम

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रहती है. इसलिए टिकट या एंट्री पास के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा. टिकट के साथ जरूरी पहचान पत्र रखना भी जरूरी है. कार्यक्रम सुबह करीब 7:30 बजे शुरू होता है, इसलिए लोगों को इससे लगभग आधे घंटे पहले अपनी जगह पर पहुंचने की सलाह दी गई है. प्रधानमंत्री के काफिले और अन्य विशिष्ट अतिथियों के आने के समय बाद में प्रवेश मिलना मुश्किल हो सकता है.

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