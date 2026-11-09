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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश से सम्राट तक... पटना में धर्मेंद्र प्रधान की ताबड़तोड़ मुलाकातें, क्या हैं मायने?

नीतीश से सम्राट तक... पटना में धर्मेंद्र प्रधान की ताबड़तोड़ मुलाकातें, क्या हैं मायने?

बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को पटना पहुंचे. उन्होंने संजय झा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के आवास पर भी गए. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 09 Nov 2026 05:21 PM (IST)
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बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार (09 नवंबर, 2026) को पटना पहुंचे. पटना आने पर उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं से मुलाकात की. अचानक पटना आने और एनडीए के नेताओं से मुलाकात को लेकर इसके मायने तलाशे जा रहे हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की. धर्मेंद्र प्रधान का यह दौरा 21 नवंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार कार्यक्रम की तैयारियों से भी जुड़ा माना जा रहा है.

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पटना पहुंचने के बाद धर्मेंद्र प्रधान संजय झा के सरकारी आवास पर गए. यहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई. इसके बाद प्रधान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों से एनडीए बिहार की जनता की सेवा कर रहा है. कई मौकों पर राज्य की जनता ने गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है.

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पूर्व राज्यपाल से मिले, देखी फोटो प्रदर्शनी

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब भी वह बिहार आते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि यहां से जाने से पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करें और उनका आशीर्वाद लें. उन्होंने बताया कि ऋतुराज के आवास पर भी उनकी मुलाकात हुई. उन्होंने पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के आवास का भी दौरा किया. वहां उन्होंने जनसंघ के दौर को दर्शाने वाली फोटो प्रदर्शनी देखी.

21 नवंबर को PM मोदी के कार्यक्रम की तैयारी

धर्मेंद्र प्रधान के पटना दौरे को 21 नवंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार कार्यक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है. इस दौरान वह कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री का यह दौरा बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रस्तावित है.

'दिमागी नक्सलवाद' पर PM मोदी के बयान का समर्थन

इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सलवाद' यानी वैचारिक नक्सलवाद वाले बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देश की तरक्की रोकने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है. विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया.

उन्होंने कहा कि चुनावों में लगातार नकारे जाने की हताशा के कारण ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. उनके इस दौरे को बिहार में एनडीए नेताओं के बीच समन्वय और आगामी कार्यक्रम की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 09 Nov 2026 05:21 PM (IST)
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Dharmendra Pradhan Patna BIHAR NEWS
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