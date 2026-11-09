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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबस्तर में PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर राहुल का पलटवार, 'चुनौती कायम है वो मुझसे...'

बस्तर में PM मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर राहुल का पलटवार, 'चुनौती कायम है वो मुझसे...'

राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर वाले नक्सली बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीआरपीएफ को टैग करते हुए लिखा, कि आपके चेहरों ने सब बता दिया है. आपको पीएम के झूठ पर भरोसा नहीं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में दिए भाषण के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि प्रिय सीआरपीएफ के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया. आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. 

राहुल ने कहा, 'उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें. देशद्रोही कौन हैं. विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी. उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी.' 

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राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें वह बस्तर के करणपुर स्थित कोबरा ऑपरेशंस बेस में सीआरपीएफ के जवानों के साथ रविवार को दिपावली मनाने पहुंचे थे. 

दिमागी नक्सलियों ने संगठनों पर कब्जा कर लिया: नरेंद्र मोदी

यहां पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, 'हमें एक बात याद रखनी चाहिए. नक्सली खत्म हो गए हैं. लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया तो हो गया, लेकिन दिमागी नक्सलियों ने कई संगठनों पर कब्जा कर लिया है.'

आज भी लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे: नरेंद्र मोदी

उन्होंने कहा कि आज भी वे लोगों को देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों ने कई राजनीतिक दलों और अलग-अलग संगठनों में भी घुसपैठ कर ली. हमें इनकी पहचान करनी होगी. इन्हें हराना होगा. देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 09 Nov 2026 04:02 PM (IST)
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